Над 740 000 българи живеят с диагноза диабет

741 337 души в България живеят с диабет, сочи актуалната здравна статистика за страната. Само от началото на 2026 година лекарите са регистрирали 18 221 нови случая, съобщава БГНЕС. Данните разкриват тревожна тенденция за ръст на социалнозначимите заболявания, сред които водещи остават сърдечно-съдовите и дихателните проблеми.

Инфарктът покосява предимно мъжете

1 128 351 българи страдат от исхемична болест на сърцето. Само през настоящата година заболяването е открито при нови 27 409 пациенти. Статистиката показва, че най-засегната е възрастовата група над 55 години.

Още по-стряскащи са данните за инфаркт на миокарда. От началото на годината 7 811 души са прекарали сърдечен удар. Най-много са случаите в София (1 578) и Пловдив (878). Мъжете са изложени на значително по-голям риск – те съставляват 72% от всички пациенти с инфаркт. Критичната възраст за това състояние е между 55 и 59 години.

Ръст при диабет Тип 1

Заболеваемостта от диабет продължава да расте. Най-много са болните във възрастовия диапазон от 64 до 77 години. Притеснителен е скокът при диабет Тип 1 – с тази диагноза живеят 75 112 души, като новите случаи през 2026 година са 2 298. За сравнение, през 2024 година техният брой е бил 65 812, а през 2025 година е достигнал 73 931.

Хроничните болести на долните дихателни пътища засягат 343 450 българи. Само за първите месеци на 2026 година са регистрирани над 14 000 нови случая, като столицата отново води негативната класация. Заболяването се среща най-често при хората над 70-годишна възраст.

В същото време 201 095 пациенти живеят с астма у нас. Новите случаи са над 5 200, като най-тревожното е, че болестта се открива най-често при деца между 1 и 9 години, както и при възрастни от 50 до 74 години.