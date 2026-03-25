Кога започваме да приличаме на майките си: Отговорът може да ви изненада

Кога започваме да приличаме на майките си: Отговорът може да ви изненада
Случвало ли ви се е да кажете нещо и изведнъж да си помислите: „Звуча точно като майка ми“? Ново проучване показва, че около 37-годишна възраст хората започват все по-често да повтарят типични родителски фрази. Над половината (56%) признават, че използват изрази на майките си поне три пъти седмично.

Промените обаче не са само в речта. Според дерматолози, между средата на 30-те и началото на 40-те години започваме видимо да приличаме на родителите си. Причината е спадът в производството на колаген, който води до по-ясно изразени линии и мимически бръчки.

Генетиката играе ключова роля – от структурата на лицето до начина, по който кожата старее. Ако майка ви има склонност към определени бръчки или загуба на обем, има голяма вероятност да наследите същите особености.

В същото време начинът на живот може значително да повлияе процеса. До 80% от външните признаци на стареене се дължат на фактори като излагане на слънце и тютюнопушене. Експертите препоръчват ежедневна слънцезащита, използване на ретиноиди и поддържане на здравословен режим.

И все пак – да приличаме на майките си не е нещо негативно. Много хора биха дали всичко, за да видят отново лицата им. Според дерматолога д-р Махто е време да променим гледната си точка към стареенето: вместо да се опитваме да заличим наследените черти, да ги приемем.

„Да видиш бръчките от усмивката на майка си или формата на очите ѝ в собственото си лице е красива биологична връзка“, казва дерматологът.

#майка

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?