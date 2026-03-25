България е на дъното в ЕС за 2025 година по БВП на глава от населението

България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението през 2025 г., показват предварителни оценки на Евростат. По този показател страната е на 68% от средното за ЕС, колкото е и Гърция.

Данните са изчислени в стандарти на покупателната способност, което позволява по-точно сравнение между отделните икономики, тъй като отчита разликите в ценовите равнища между държавите.

Средното равнище за Европейския съюз е около 41 600 евро годишно (3 466,6 евро месечно) в покупателна способност и служи като база за сравнение.

На другия полюс е Люксембург, където БВП на човек достига 239% от средното за ЕС. Евростат отчита, че само 10 от общо 27-те държави членки са над средното европейско равнище през 2025 г. В тази група попадат още Ирландия, Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия.

Според статистиката Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са на по-малко от 10% под средното ниво за ЕС.

Литва, Португалия и Полша изостават с около 10% до 20% спрямо средното.

Освен България и Гърция, сред страните с най-ниски стойности е и Латвия, която е на 29% под средното европейско равнище.

От Евростат уточняват, че публикуваните данни са предварителни и се базират на наличните към 11 март 2026 г. показатели за БВП, население и паритети на покупателната способност. Ревизираните оценки се очаква да бъдат публикувани през юни 2026 г.