Михаил Константинов: Протестите искаха едно, но докараха Радев

Появата на нов политически субект след предсрочното оттегляне на държавния глава променя изцяло залога на предстоящите избори. Това мнение изразиха социолозите Стоян Тачев от агенция "Мяра" и проф. Михаил Константинов от "Галъп Болкан Интернешънъл" в ефира на NOVA NEWS. Според тях политическата криза у нас и глобалните конфликти в Близкия изток дават шанс на партиите да излязат с напълно нови идеи и послания към избирателите.

Краят на един мандат

Анализаторите се обединиха около тезата, че редовното правителство на Росен Желязков е загубило своята необходимост след като е покрило критериите за влизане в еврозоната. Според Стоян Тачев, макар кабинетът да е имал потенциал да изкара пълен мандат, масовите граждански недоволства са изиграли ключова роля за политическите размествания. Те не само са свалили правителството, но и са легитимирали решението на Румен Радев да напусне "Дондуков" 2.

"Протестите желаеха едно нещо, но докараха Радев", коментира лаконично проф. Михаил Константинов, визирайки неочакваните последствия от демонстрациите. Той подчерта, че в условията на геополитическа несигурност българските избиратели искат да видят прилични хора във властта, а обществото се нуждае от обединение. "Света го чакат страшни времена", допълни математикът.

Битката за 160 депутати

Кампанията на опозиционните сили се концентрира върху постигането на една конкретна цел – осигуряване на 160 депутатски места в следващия парламент. Тази бройка е критичният минимум за стартиране на дълбоки институционални промени, сред които е и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Евентуално стабилно мнозинство би сложило край на практиката да се търсят тематични обединения за всяко ключово гласуване, отбеляза Тачев.

Очаквания за честен вот

Експертите прогнозират, че високата избирателна активност е единственият път към затвърждаване на легитимността на следващото Народно събрание. Те изразиха надежда, че служебният кабинет ще се справи успешно с провеждането на вота.

"Обществената заявка беше такава. Служебният кабинет се опитва да я изпълни, да действа превантивно, за да ограничи контролирания вот и да проведе честни избори", обобщи Стоян Тачев.