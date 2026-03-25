Разрешава се употребата на кобалт в играчки в определени случаи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации.

Проектът на Постановление въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2026/192 на Комисията за изменение на допълнение А от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на кобалта. Разпоредбите на директивата следва да бъдат транспонирани в националното законодателство до 29 юли 2026 г., информират от Министерството на икономиката и индустрията, които са вносители на промените в Наредбата.

С Директива (ЕС) 2026/192 се разрешава употребата на кобалт в детски играчки и части на детски играчки, изработени от неръждаема стомана, като примес в никела, съдържащ се в неръждаемата стомана, в части на детски играчки, предназначени за провеждане на електрически ток, както и в магнити на основата на неодим, използвани в детски играчки, ако тези магнити не могат да бъдат погълнати или вдишани.

Кобалтът може да присъства в детските играчки и материалите за детски играчки като примес в никела и в сплави, които съдържат никел. Тези материали имат редица приложения в детските играчки, включително използването на никелово покритие, електропроводими покрития и сплави на основата на мед, никел и цинк (алпака) и неръждаема стомана.

