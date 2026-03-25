София допуска до инвитро програмата си и жени без партньор

Жени с репродуктивни проблеми, които нямат партньор, вече могат да кандидатстват за финансиране по инвитро програмата на Столична община.

Това стана възможно след промени в правилата, приети от Столичния общински съвет.

Програмният съвет проведе първото си заседание след актуализациите, които разширяват достъпа до процедурите с донорски яйцеклетки. Най-важната промяна е именно включването на жени без партньор - възможност, която досега беше ограничена само за семейства и двойки.

Отпада и изискването кандидатките да имат минимум три неуспешни инвитро опита преди подаване на документи - стъпка, която значително улеснява достъпа до програмата.

Облекчения има и в административните условия. Вече е достатъчно кандидатката да има постоянен или настоящ адрес в София през последните три години, вместо и двете едновременно, както беше досега.

Останалите критерии се запазват: кандидатките трябва да нямат задължения към държавата и общината, да са с платени здравни осигуровки, да не са навършили 45 години към момента на кандидатстване и да представят необходимите медицински изследвания.

Програмата продължава да дава реални резултати. Йоан е 61-вото бебе, родено с подкрепата на Столична община. Той проплака в края на декември 2025 г. Така „инвитро отборът“ на София вече включва 37 момчета и 24 момичета, съобщават от СО.

Създадена през 2015 г., програмата е помогнала на стотици семейства да сбъднат мечтата си за дете.

На последното заседание този месец бяха одобрени 4 от общо 9 кандидатури. Останалите ще трябва да представят допълнителни медицински документи, за да продължат участието си в програмата.