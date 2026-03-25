Европейската комисия отложи забраната на руския петрол

Европейската комисия отложи планираното предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, заради нарастващите цени на енергията, предизвикани от продължаващия конфликт в Близкия изток. Забавянето отразява и напрежението с Унгария и Словакия – единствените две държави от ЕС, които все още купуват руски петрол чрез съветската тръбопроводна система „Дружба“. Решението първоначално беше насрочено за 15 април, но вече е премахнато от календара. Говорителката на Комисията Ана-Кайса Итконен заяви, че нова дата все още не е определена, но подчерта, че ЕС остава ангажиран с въвеждането на мярката.

Нестабилността на пазара, свързана с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, доведе до повишаване на цената на барел Брент над 100 долара и наруши транзита през Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на нефт и втечнен природен газ. Докато президентът Доналд Тръмп обяви напредък в преговорите с Техеран, иранските власти отрекоха постигнато споразумение. Анонсът временно успокои пазарите, сваляйки Брент от 112 на 102 долара за барел. САЩ също временно облекчиха санкциите върху руския петрол, което предизвика критики от европейски официални лица.

Комисията подчерта, че отлагането не означава промяна на политиката. Цитирайки председателя Урсула фон дер Лайен, Итконен предупреди, че връщането към руски изкопаеми горива след края на войната в Украйна би било „стратегическа грешка“. По настоящите санкции на ЕС, вносът на руски петрол е забранен временно, изисквайки шестмесечни продължения с единодушие, като Унгария и Словакия се ползват с неограничено изключение. Отложеното предложение би установило постоянна забрана, която ще се одобрява с квалифицирано мнозинство, затваряйки останалите вратички.

Планът REPowerEU вече е забранил вноса на руски газ: втечнен природен газ до края на 2026 г. и тръбопроводен газ до есента на 2027 г. Унгария и Словакия оспорват тези забрани по съдебен път и заявиха, че ще направят същото, ако постоянната забрана за петрол бъде приета. Тръбопроводът „Дружба“, който транспортира евтин руски петрол през Украйна, се превърна в основна точка на спор. Киев твърди, че съоръжението е сериозно повредено през януари и изисква ремонти, преди да възобнови транзита, докато Будапеща и Братислава твърдят, че прекъсването е политически мотивирано, предвид изборите в Унгария на 12 април. Спорът за тръбопровода също е блокирал заем от 90 милиарда евро, предназначен за Украйна.