Зърнопроизводителите алармират: 4 кораба с аржентински слънчоглед, и 4-те с пестициди над нормата

След като Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати сигнал до институциите за разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка, проверките показаха, че нарушения действително има.

"Лабораторните анализи на БАБХ от последните дни категорично доказват, че и третият, и четвъртият кораб, пристигнали у нас, са пълни със суровина, несъответстваща на европейските стандарти", пишат в свой пост във Фейсбук от НАЗ.

Общото количество внесен аржентински слънчоглед у нас надхвърля 160 000 тона.

Опасност за българския потребител

"В четвъртия кораб е открито 4 пъти над допустимото количество малатион и близо 3 пъти над нормата делтаметрин. В третия кораб нивата на делтаметрин са 2 пъти над нормата. За сравнение - първите два кораба отчетоха между 3 и 5 пъти надвишаване на лимитите за пестициди", предупреждават българските зърнопроизводители.

Те са скептични по отношение на гаранциите за родния пазар и българските потребители, които дават отговорните институции.

БАБХ, съвместно с митниците, проследява цялата логистична верига - от пристанището до преработката.

От НАЗ уточняват, че вносителят е декларирал, че този слънчоглед няма да попадне на европейската трапеза, като продукцията ще се преработи за технически цели (биодизел) или ще бъде изнесена за трети страни, където тези завишени норми са позволени.

От НАЗ са неспокойни и настояват за прозрачен механизъм и мониторинг на тези процеси.

По думите им дори вносителят да твърди, че продукцията е за биодизел, потенциалът за контакт с хранителната верига не може да се отстрани напълно на практика. Според тях слънчогледът лесно може да бъде смесен с хранителни партиди или да бъде неправилно складиран.

Още на 18 март от Националната асоциация на зърнопроизводителите изпратиха сигнал до министър-председателя, министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и председателя на Комисията за защита на потребителите във връзка с разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка.

НАЗ предупреди, че съществува реален риск за хранителната верига и здравето на потребителите, ако не бъдат гарантирани стриктни мерки за проследимост, контрол и пълно отделяне на индустриалната суровина от хранителните потоци.

Асоциацията настоява за ясна информация относно движението на суровината на територията на страната, включително транспортиране, съхранение, преработка и контрол върху крайното ѝ предназначение. Според НАЗ при липса на гаранции за пълна проследимост и липса на контакт с хранителната верига, подобен внос създава сериозен риск.

Съгласно европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2017/625, внос на суровини с превишени нива на пестициди е допустим единствено при строго контролирани условия – пряка доставка за индустриални цели, доказуема проследимост и гарантирано отделяне от хранителната верига.

НАЗ подчерта, че практиката в Европейския съюз прилага предпазния принцип в подобни случаи, особено когато операторът има достъп и до хранителния пазар. Това увеличава риска от смесване, пренасочване или неправомерно използване на суровината. Допускането на подобен внос без ясни гаранции противоречи на основни принципи на европейското законодателство, включително защитата на човешкото здраве и ограниченията за максимално допустими остатъци от пестициди, заявиха зърнопроизводителите.

Според тях при липса на адекватен контрол и прозрачност съществува реална възможност индустриалната суровина да навлезе в хранителната верига, което би представлявало сериозен риск за потребителите.

Асоциацията настоя за незабавна среща с компетентните институции и предоставяне на пълна информация за контролните механизми и движението на продукта, с цел гарантиране на безопасността на хранителната верига.