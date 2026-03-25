Гюров разпореди проверка защо АПИ е похарчила парите за пътища за 4 години за една

Как парите за ремонт на пътища за четири години са изхарчени за една. Защо има мегапоръчка за половин милиард евро за мантинели броени часове преди смяната на властта. Отговорите на тази въпроси ще даде спешна проверка в АПИ, която премиерът Андрей Гюров разпореди на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Министър-председателят беше категоричен, че ако има данни за престъпление, МВР трябва да разследва бързо, безкомпромисно и докрай.

Гюров посочи поредната ужасна статистика, която ни праща на първите места в Европа по смъртност от катастрофи. Припомни също, че въпреки изсипаните милиони, хората карат по пътища с нагънати мантинели, изтрита маркировка и реален риск за живота си.

Ако в страна с толкова много жертви, корупцията изяжда парите за ремонт, за поддръжка, за мантинели - това не е просто кражба на пари, това е кражба на животи, заяви Гюров.

Министър-председателят обърна специално внимание и на протестите в страната заради лошото състояние на пътищата.

Дори Пътна помощ протестира, защото в АПИ се краде, вместо да се ремонтира, отбеляза Гюров.

Премиерът постави въпроса как могат да се поддържат пътищата, да се ремонтират и обезопасяват, ако средствата са изхарчени. Тук не говорим за пари и политика, говорим за отговорност, посочи още премиерът.