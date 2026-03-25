Турнето за над 250 000 евро от ПВУ: Иво Аръков пя пред почти празна зала в Париж

Концерт от турне за над 250 хиляди евро пред почти празна зала - Иво Аръков, който се оказа в центъра на скандала със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), излезе на сцената в Париж почти без публика, въпреки че е заложено тя да бъде между 600 и 800 души.

Няколко души посрещнаха българския артист на сцената в Париж на един от десетте концерта за промотиране на авторската му музика, които трябва да бъдат финансирани от Министерството на културата. Според Аръков, хората са малко и в други градове.

"По места около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем", каза Аръков пред кореспондента на БНТ в Париж.

Той твърди, че проектът, който включва серия от десет концерта на обща стойност 250 000 евро, финансирани по линия на ПВУ, е бил сериозно затруднен още от самото начало.

По негови думи, турнето е трябвало да се проведе още през миналото лято, но одобрението от страна на Национален фонд "Култура" (НФК) е дошло със значително закъснение.

"Ние сме написали проект за тази сума. Написали сме го през 2024 г. Разликата между годините е изключително съществена", коментира Иво Аръков.

Според него, липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта.

В резултат част от разходите по организацията са покрити със собствени средства, а планираната маркетингова кампания не е могла да бъде реализирана в пълен обем. Според артиста това е довело до слаба информираност сред потенциалната публика в различните европейски градове.

Според Аръков, крайната сума ще се окаже по-малка от първоначално заложената. Не е ясно обаче дали към НФК е подадена информация за корекция на бюджета.

Случаят се развива на фона на вече започнали промени в управлението на Национален фонд "Култура", предприети от служебния министър на културата Найден Тодоров именно заради съмнения около разходването на средства по ПВУ.

Ако проектите по ПВУ не се реализират в срок до края на март, парите се губят. Самият Аръков, който регулярно подава проекти от 2014 г., казва, че е бил осма резерва, когато е одобрен. Окончателната оценка за успеха на турнето и изпълнението на проекта се очаква след края на март, когато ще стане ясно дали поставените цели - включително достигане до над 10 хиляди зрители - са постигнати.