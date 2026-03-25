КЕВР: Очакваме драстичен скок на тока

Драстично поскъпване на природния газ, топлоенергията и електричеството от юли очаква Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вследствие на военния конфликт в Иран. Това стана ясно по време на открито заседание на регулатора, на което бяха обсъдени заявките на енергийните дружества за предстоящия ценови период. Междувременно от "Булгаргаз" поискаха синьото гориво да поскъпне с пет процента още от месец април.

Притеснения за парното и тока

При определяне на стойността на синьото гориво има технологично забавяне, като преизчисленията на база международните пазари се правят на всеки три месеца. Поради тази причина реалното отражение на настоящата криза в Близкия изток ще се усети най-силно през месец юни. Точно тогава се формират и тарифите за електроенергия и топлоенергия за следващия отоплителен сезон. До 31 март топлофикациите и доставчиците на ток трябва да подадат своите заявления за новите цени, които ще влязат в сила от 1 юли.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски изрази сериозна тревога относно предстоящите промени. "Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока от юли. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето", коментира Пламен Младеновски, цитиран от вестник "Марица". Според него адаптирането на енергийните пазари към новата геополитическа ситуация ще отнеме поне една година.

Газовите доставки са осигурени

Въпреки мрачните прогнози за ценовия скок, към момента страната ни разполага с нужните обеми синьо гориво. Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов увери, че доставките за следващия месец са напълно гарантирани. "Към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата", заяви Веселин Синабов по време на заседанието. Към днешна дата цената на природния газ в България остава с около 80 процента по-ниска от тази на международните борси.

Докато у нас тепърва се очаква повишение на тарифите, съседна държава вече предприема стъпки за овладяване на инфлационния натиск при горивата. Местният кабинет подготвя извънредна наредба, с която ще обяви кризисна ситуация на пазара на суров петрол и петролни продукти. Мярката ще бъде със срок от шест месеца и има за категорична цел да ограничи надценките по бензиностанциите.