Заради горивата: Сериозно поскъпване на билетите между Пловдив и София

Заради горивата: Сериозно поскъпване на билетите между Пловдив и София
Цените на билетите за междуградските превози в Пловдивска област се повишават. Според автобусните превозвачи една от причините е поскъпването на дизеловото гориво заради войната в Близкия изток. "Увеличението на билета до София е с между 20 и 25%", каза Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози, който е и основен превозвач в Пловдив, отговарящ за градския транспорт.

"Нашия билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро. На колегата е бил 8,50 евро, сега е 9,20 евро. В момента ние нямаме избор с повишаване на цените на горивата", обясни той.

"Увеличението на билетите до близките до Пловдив села е 50 цента, което е горе-долу 15-20 процента", допълни Ангелов. Той определи кризата като много тежка за целия транспортен бранш в България.

Няма настояване да бъдат увеличени билетите за градския транспорт в Пловдив. В момента цената е 50 евроцента.

Ангелов каза още, че се очаква среща с министъра на транспорта и министър-председателя, за да бъдат обсъдени предложения за помощ и субсидиране за транспортния бизнес.

"Субсидиране от страна на държавата. Всички транспортни фирми и всички браншове, не да бъдат само за автобуси или само за камиони. На база изразходвано гориво за предходния месец. И другото искане, което, ако се задълбочи кризата, както беше и при коронавируса, ще искаме отлагане малко на вноските лизинговите. Колегите, които не могат да плащат лизингови вноски, да се плащат само лихвите. Няколко месеца, ако продължи това нещо в тази ситуация, в която се намираме", каза той.

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?