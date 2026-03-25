Над половината българи вече одобряват приемането на еврото

Три месеца след въвеждането на еврото у нас, новата валута се възприема нормално от мнозинството граждани. Това показват данните от национално представително проучване на агенция "Алфа Рисърч", проведено през февруари 2026 година по поръчка на Министерството на финансите.

Според изследването 54% от хората вече одобряват членството на България в еврозоната, докато 41 на сто остават критични. Положителните оценки за самия процес по въвеждане на единната европейска валута доминират категорично над отрицателните в съотношение 83% спрямо 16%.

Адаптация след двойното обращение

След края на периода през януари, в който левът и еврото циркулираха едновременно, голяма част от потребителите отчитат бързо приспособяване към промяната. Близо 70 на сто от анкетираните заявяват, че лесно са преминали изцяло към плащания в европейската валута.

Рязко намаляват и сигналите за логистични проблеми в търговската мрежа. Делът на хората, които съобщават за трудности при връщането на ресто в магазините, спада от 57% през януари до едва 14% през февруари.

Очакванията на бизнеса

Подкрепата за новата валута е още по-висока в корпоративния сектор, където близо три четвърти от компаниите оценяват положително влизането на страната ни в еврозоната. Две трети от фирмите не отчитат никакви оперативни затруднения след 1 януари. Проблеми са срещнали около 8% от бизнесите, като това са предимно микропредприятия, семейни фирми и земеделски производители.

Въпреки първоначалните притеснения за административната тежест, 90% от компаниите декларират, че са наясно с новите изисквания и не очакват сътресения при счетоводното и данъчно приключване на 2025 година.

Данните от изследването сочат, че плавното преминаване към новите пари се дължи на доброто ниво на информираност сред обществото. Общо 76% от пълнолетните българи се самооценяват като много добре или по-скоро добре запознати с процеса. Този резултат идва на фона на информационната кампания, която беше реализирана от Министерството на финансите и Българската народна банка преди официалното влизане в еврозоната.