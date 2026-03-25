  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +14
Пловдив: +8 / +16
Варна: +9 / +16
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +17
Добрич: +7 / +15
Видин: +10 / +18
Плевен: +9 / +17
Велико Търново: +7 / +17
Смолян: +2 / +9
Кюстендил: +8 / +14
Стара Загора: +6 / +15

Бойко Борисов от Перник: Мечты сбываются

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Няма да позволя коалицията на Копринков и Радев да говорят за модел “Борисов-Пеевски“, защото такъв няма! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Facebook към видео от посещението му в Перник днес.

"Тази коалиция не е на Радев, всичко прави Копринков от сенките. За какъв “модел” говорят?! Моделът ГЕРБ е модел на развитието. Ние строим училища, театри, пътища, ВиК мрежи. Само за Перник мога да изброявам с часове какво сме направили!", казва още Борисов.

Той се запозна с това, което се прави в града, както и с проекта за шътен възел "Мошино", който ще свързва кв. "Мошино" директно с външната магистрала на Перник. Лидерът на ГЕРБ дори даде предложение за име: "Мечты сбываются".

Борисов отчете, че е голям плюс това, че е направил куп кръгови в Перник, защото те най-много помагат за трафика и за намаляват катастрофите. Той отбеляза, че "в Перник го няма модела "Пеевски", а има модел "развитие" - моделът на ГЕРБ".

"Ние нямаме неизпълнено обещание", добави още Борисов, който изрази възмущението си, че вчера се е говорило отново за модела "Борисов - Пеевски" и попита: "Чували ли сте за такъв модел в Перник".

Кметът на града се похвали, че язовир "Студена" е препълнен и тази година не се притеснява, че Перник ще остане без вода, а че язовирът може да прелее.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

