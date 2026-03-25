Гърция отпуска 300 милиона евро за по-евтино гориво

Гръцкото правителство активира извънреден финансов пакет от 300 милиона евро, за да защити домакинствата и бизнеса от ценовия шок, предизвикан от ескалацията на конфликта в Близкия изток. Програмата включва директни субсидии за гориво, подкрепа за земеделците и финансови инжекции за транспортния сектор.Според областните управители в страната, близо една трета от средствата – 100 милиона евро, ще бъдат осигурени от данъците върху печалбите на казината, с цел да не се натоварва допълнително държавният бюджет. Останалата част от финансирането ще бъде генерирана от туристическия бранш и електроразпределителните дружества.

Дигитални карти и субсидии за дизел

Ключов елемент в програмата е директната субсидия за дизелово гориво на самите бензиностанции. Тя осигурява намаление от 0,20 евро на литър. От тази мярка през следващите два месеца ще могат да се възползват свободно и всички български граждани, които пътуват транзитно или почиват в Гърция.

Паралелно с това, държавата възстановява дигиталната карта за гориво (Fuel Pass). Тя ще зареди по 50 евро за жителите в континентална Гърция и 60 евро за живеещите на островите за периода април – май. Право на тази помощ имат собствениците на автомобили с гръцка регистрация, които са данъчни резиденти в страната – условие, което покрива и хиляди българи, живеещи и работещи там. Отпуснатите средства ще важат и за плащане на градски транспорт или таксиметрови услуги, а самите таксиметрови шофьори ще получат и еднократна помощ от 20 евро за покриване на разходите.

Помощ за земеделците и по-високи заплати

За да се предотврати скок в цените на храните, правителството насочва част от пакета към селското стопанство. Земеделските производители ще получат покриване на 15% от разходите си за торове през април и май, съчетано с по-евтино гориво за селскостопанската техника.

Допълнителните мерки на кабинета включват план за увеличение на минималната работна заплата. Очаква се през април тя да нарасне от настоящите 880 евро на 920 евро бруто. Предвидени са още ваучери за пазаруване на стойност между 22 и 100 евро, както и държавни компенсации за фериботните компании, които да гарантират задържане на цените на билетите за туристите и местното население.

Драконовски глоби за спекула

За да гарантира ефекта от налятите милиони, държавата въвежда безкомпромисни контролни механизми. Търговците, които се опитат да спекулират с цените на основните стоки на гърба на кризата, са заплашени от солени санкции в размер от 5000 до 1 милион евро.

Според Бойка Атанасова, цитирана от NOVA, цените на основните стоки в гръцката търговска мрежа, включително млечните и месните продукти, в момента остават по-ниски от тези в България. Това допълнително облекчава потребителите в условията на глобална инфлация.