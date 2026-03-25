Сърбия отговори: задържан ли е Петьо Петров – Пепи Еврото

Чрез Интерпол Сърбия ни отговори, че Петьо Петров-Пепи Еврото не е задържан там. Това съобщи вътрешният министър Емил Дечев в подкаста "Контракоментар".

Дечев обясни, че сърбите са проверили в техните системи, включително Гранична полиция, и няма данни Еврото да е бил задържан там. Твърденията за ареста на избягалия през 2023 година бивш следовател се появиха преди дни.

Дечев коментира, че големият проблем е в теча на информация и Еврото е можело да бъде задържан у нас. Той избяга минути преди акцията по задържането му. Тя бе по повод кръга за влияние в магистратските следи "Осемте джуджета". Вътршният министър се спря и на други случаи с избягали от правосъдието. И посочи, че това, че Сърбия не е член на ЕС и има издадена Европейска заповед за арест за Еврото, а е пуснат за издирване през Интерпол само по себе си не е проблем. Но всичко зависело от самата държава и здравината на техните служби.

В понеделник служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че МВР е подало искане до сръбските власти за информация относно задържане на Петьо Петров – Еврото.

Миналата седмица министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“, съобщават от Министерството на правосъдието (МП).

Бившият следовател Петьо Петров – Еврото е в неизвестност от близо три години.