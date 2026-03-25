Доналд Тръмп подкрепи Виктор Орбан преди изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан преди изборите на 12 април, описвайки го като „истински приятел, борец и победител“. В публикация в Truth Social на 24 март Тръмп похвали Орбан като силен и решителен лидер и призова унгарците да гласуват за него. Той подчерта постиженията на Орбан в областта на имиграционната политика, икономическия растеж и правоприлагането и отбеляза, че връзките между Вашингтон и Будапеща са се засилили по време на неговото управление. „Унгария: ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВИКТОР ОРБАН,“ написа Тръмп, ясно показвайки подкрепата си.

Подкрепата идва в разгара на оспорвана кампания, тъй като управляващата партия Фидес на Орбан се сблъсква с растящи предизвикателства от опозицията. Орбан се смята за един от най-близките до Кремъл лидери в Европейския съюз, като получава критики за подхода си към пълномащабната война на Русия в Украйна и за все по-враждебната реторика на неговото правителство към Киев. Будапеща многократно е използвала правото си на вето в ЕС, за да блокира санкции срещу Русия и помощ за Украйна, стратегия, която експертите смятат за опит да се получат политически и финансови отстъпки от Брюксел.

Напрежението между Унгария и Украйна се засили наскоро, включително спорове около тръбопровода „Дружба“, ключов маршрут за руски петрол към Централна Европа, и по-широки политически разногласия. Последно проучване на Gradus Research, споделено с Kyiv Independent на 18 март, показва, че много украинци вече възприемат Унгария като враждебна държава, нареждайки я до страни, смятани за близки до Русия, като Иран, Северна Корея и Беларус.

Предстоящите избори ще бъдат решаващ тест за властта на Орбан след години на политическо доминиране, като подкрепата от САЩ подчертава международния аспект на вътрешнополитическия конкурс в Унгария.