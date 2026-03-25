След скока на цените: Румънците инсталират газови уредби на колите си

След скока на цените: Румънците инсталират газови уредби на колите си
Румънците масово започнаха да инсталират газови уредби в автомобилите си в търсене на решения за намаляване на разходите си за гориво, след като цените на бензина и дизела скочиха драстично, отбелязва в свой материал по темата Диджи24.

Заявки за услугата има от всички градове на страната, а в автосервизите вече се образуват и опашки.

„Днес имаме 56 заявки. В нормален ден са около 10. Графикът ни е пълен за две, дори три седмици напред. В сравнение с миналата година през март продажбите са се удвоили“, споделя Силвиу Райча, който е сервизен мениджър.

Цената на монтажа варира в зависимост от автомобила и струва между 4 500 и 9500 леи (813 и 1864 евро). Шофьорите са убедени, че инвестицията си струва и че ще намали разходите им с около 50 процента.

През последните седмици в Румъния се наблюдава и друга тенденция – увеличава се интересът на клиентите към хибридните модели, най-вече защото консумират значително по-малко гориво, отбелязва Диджи24.

На 18 март в страната бе регистрирано най-голямото увеличение на цените на горивата от началото на войната в Иран. Предстои правителството да приеме спешно постановление, с което ще обяви кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти и ще определи мерки за защита на икономиката и населението по време на тази криза.

