Социалдемократите в Дания регистрираха най-слабия си резултат от век насам

Датският премиер Мете Фредериксен се изправя пред отслабена политическа позиция, след като Социалдемократите регистрираха най-слабия си изборен резултат за повече от век, въпреки че левият блок завърши с преднина след изборите. Гласуването, проведено на фона на вътрешнополитически натиск, осигури 84 места за левия блок в 179-местния Фолкетинг, срещу 77 за десните партии, като не остави ясна мнозинство и постави основата за сложни коалиционни преговори. Фредериксен, която ръководи Дания от 2019 г., сигнализира, че има намерение да остане на поста, като призна, че формирането на правителство ще бъде трудно и може да отнеме време.

Според прогнозите партията ѝ ще получи 38 места, значителен спад спрямо 50-те места преди четири години, и значително намаление на процента на гласовете до около 21,9 процента. Въпреки че резултатът не изключва трети мандат, той отразява растящото недоволство сред избирателите. Макар Фредериксен да изгради кампанията си около опита си в отношенията с президента на САЩ Доналд Тръмп и реакцията на Европа спрямо войната в Украйна, вътрешнополитическите въпроси в крайна сметка доминираха. Растящите разходи за живот, дебатите за данъчното облагане и недоволството от социалните политики изместиха вниманието от постиженията във външната политика.

Позицията на Фредериксен е допълнително усложнена от критики от всички политически спектри. Някои леви избиратели изразиха разочарование от това, което възприемат като твърде строга миграционна политика, докато опонентите отдясно поставиха под въпрос икономическата ѝ достоверност. Ръстът на подкрепата за Датската народна партия, която увеличи подкрепата си до 9,1 процента, подчерта силата на антимиграционните настроения. Лидерът ѝ Мортен Месершмит кампанийно се обявява за намаляване на миграцията и облекчаване на икономическия натиск чрез мерки като намаляване на данъците върху горивата.

Ключова роля при оформянето на следващото правителство се очаква да играе партията на Модератите, водена от Ларс Льоке Расмусен, която спечели 14 места и се очертава като потенциален „кралски създател“ на коалиция. Расмусен призова за по-широко сътрудничество между политическите линии и насърчи Фредериксен да преразгледа предложения като данък върху богатството. Позицията му подчертава фрагментирания характер на настоящата политическа сцена, където нито левият, нито десният блок могат да управляват самостоятелно. Либералната партия вече изключи участие в коалиция под ръководството на Фредериксен, допълнително стеснявайки възможностите ѝ.

Въпреки вътрешните загуби, Фредериксен запазва силен международен профил, особено заради твърдата си позиция относно Гренландия и увеличаването на отбранителните разходи. Нейното управление на напрежението, свързано с интересите на САЩ в арктическия остров, е внимателно наблюдавано, включително от лидерите в самата Гренландия, където изборният резултат се разглежда като потенциално влияещ върху бъдещи преговори с Копенхаген. Гренландските официални лица подчертават значението на единството пред външния натиск, докато геополитическото внимание към територията нараства.

Изборният резултат отразява и по-широки политически промени в Дания. Броят на партиите, участващи в гласуването, се е увеличил, което допринася за по-фрагментиран парламент и усложнява усилията за изграждане на коалиция. Фредериксен преди това ръководеше рядко срещано правителство, обединяващо леви и десни сили, но повторението на такова споразумение сега изглежда по-предизвикателно.

Докато преговорите започват, окончателният резултат остава несигурен. Макар Фредериксен все още да се счита за най-вероятната фигура за съставяне на управляващо мнозинство, намалената подкрепа за партията ѝ и засилената позиция на по-малките партии подсказват, че всяка нова коалиция ще изисква компромиси. Резултатът подчертава промяна в приоритетите на избирателите, като вътрешните въпроси изместват международните и оставят Дания в период на политически преговори.