Надеждите за споразумение намаляват, докато ударите се засилват в 26-ия ден от войната в Иран

Войната между Съединените щати, Израел и Иран навлезе в 26-ия си ден с противоречиви сигнали относно дипломацията и продължаваща ескалация на бойните действия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че потенциално споразумение с Техеран може да бъде близо, като посочи, че в процеса участват вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Източници съобщават, че комуникационните канали между Вашингтон и Техеран са отворени, въпреки че Иран е заявил ясно, че не желае преговори с фигури като Стив Уиткоф или Джаред Къшнър, предпочитайки контакт чрез вицепрезидента на САЩ. Въпреки разговорите за възможна среща в Исламабад, скептицизмът остава висок относно реализацията на такива преговори. Техеран публично отрече да се водят преговори със САЩ, въпреки че регионалните дипломатически контакти продължават с държави като Египет, Пакистан и Оман.

Междувременно военните приготовления и операции се засилват. Очаква се около 1 000 американски войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия да бъдат изпратени в Близкия изток през следващите дни. Израелските власти се подготвят да увеличат мобилизацията на резервистите до 400 000 души, докато операциите в Ливан продължават, включително удари по инфраструктурата по река Литани. Ливанските официални лица обвиняват Израел в опити да изолира цели региони. Конфликтът вече е довел до тежки жертви, като над 1 000 души са загинали при израелски удари, включително над 100 деца. Иран също съобщи за атаки по чувствителни обекти, включително удар близо до ядреното съоръжение в Бушер, като го описа като ново нападение от силите на САЩ и Израел.

Обменът на огън продължава по множество фронтове. Ирански ракети задействат тревоги в Израел, включително в Тел Авив и околните райони, като някои от проектилите са прихванати, а други причиняват щети и ранени. В Бней Барак удар рани девет души, включително шест деца, докато по-ранни атаки в Тел Авив причиниха допълнителни наранявания и материални щети. Провеждат се разследвания за това как определени ракети са проникнали през израелската противовъздушна отбрана. В другите части на региона Бахрейн и Саудитска Арабия съобщават за прихващане на ракети и дронове, а Кувейт потвърди удар по резервоар за гориво на международното си летище, предизвикал пожар, без пострадали. Честотата на атаките от Иран към страните от Залива изглежда е намаляла, но заплахата остава постоянна.

По-широкият регионален ефект става все по-видим, особено в енергийния сектор. Фактическото затваряне на Ормузкия проток продължава да нарушава световните потоци на петрол, като енергийни лидери говорят за „икономически тероризъм“. Някои държави предприеха спешни мерки, включително Филипините, които обявиха национално енергийно извънредно положение поради опасения за доставките, и Южна Корея, която обмисля ограничаване на износа на ключови петрохимически материали. Тръмп намекна за възможен „жест на добра воля“ от страна на Иран, свързан с потока на петрол и газ, но конкретни детайли не са потвърдени.

В Иран се наблюдават и политически промени. Мохамад Багер Золгадр, ветеран от Корпуса на стражите на ислямската революция, е назначен за ръководител на националната сигурност след смъртта на Али Лариджани при израелски удар. Анализаторите интерпретират това като знак за по-тясно контролиране от страна на върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей. Междувременно иранските официални лица поддържат твърда линия, отхвърляйки твърденията на САЩ за преговори и настоявайки, че военните операции ще продължат. Заявленията на военни представители подчертават, че няма да се връщат към предпоствоенното състояние или стабилност на пазара на петрол, докато Иран не постигне целите си.

Човешкият размер от войната продължава да нараства. Иранските власти съобщават, че поне 243 студенти и учители са загинали от началото на конфликта на 28 февруари. От американска страна около 290 военни са били ранени, макар повечето вече да са се върнали на служба. В Ливан израелските удари са убили най-малко девет души в няколко района, включително атаки по жилищни сгради и бежански лагери. Хизбула твърди, че е принудила израелски самолет да се оттегли след удар с ракети земя-въздух, макар Израел да не е коментирал инцидента.

Дипломатическите усилия остават фрагментирани. Катар заяви, че работи в тясно сътрудничество с Вашингтон, за да помогне за прекратяване на конфликта, но не посредничи директно между страните. Саудитска Арабия е сигнализирала, че иска значително намаляване на ракетния потенциал на Иран преди да бъде постигнато решение. Регионални гласове, включително бившият премиер на Катар, предупреждават, че страните от Залива трябва да бъдат включени във всякакви бъдещи преговори, като подчертават, че решения, засягащи региона, не могат да се вземат без тях. В същото време политическите разделения в Вашингтон продължават, като сенаторите републиканци отново блокираха усилията за изискване на одобрение от Конгреса за по-нататъшни военни действия срещу Иран.