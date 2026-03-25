  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +14
Пловдив: +8 / +16
Варна: +9 / +16
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +17
Добрич: +7 / +15
Видин: +10 / +18
Плевен: +9 / +17
Велико Търново: +7 / +17
Смолян: +2 / +9
Кюстендил: +8 / +14
Стара Загора: +6 / +15

Авиокомпании спират полети заради високи цени на горива

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Новозеландската авиокомпания "Джетстар" се извини след като прекрати част от вътрешните си услуги и полетите между Австралия и Нова Зеландия заради повишените цени на горивата в следствие на войната в Близкия изток, предаде Би Би Си.

Засегнати са 12% от полетите на компанията през месец май, основно между столицата Оклънд и големите градове като Крайстчърч, Уелингтън, Сидни и Брисбейн.

"Направихме промени в графика си, включително заради скока в цените на горивата, в следствие на конфликта в Близкия изток. Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим на клиентите си за разбирането," се казва в изявление на компанията.

В понеделник виетнамските авиолинии оповестиха анулирането на над 25 вътрешни полета седмично заради цените и възможния недостиг на горива.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?