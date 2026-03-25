Авиокомпании спират полети заради високи цени на горива

Новозеландската авиокомпания "Джетстар" се извини след като прекрати част от вътрешните си услуги и полетите между Австралия и Нова Зеландия заради повишените цени на горивата в следствие на войната в Близкия изток, предаде Би Би Си.

Засегнати са 12% от полетите на компанията през месец май, основно между столицата Оклънд и големите градове като Крайстчърч, Уелингтън, Сидни и Брисбейн.

"Направихме промени в графика си, включително заради скока в цените на горивата, в следствие на конфликта в Близкия изток. Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим на клиентите си за разбирането," се казва в изявление на компанията.

В понеделник виетнамските авиолинии оповестиха анулирането на над 25 вътрешни полета седмично заради цените и възможния недостиг на горива.