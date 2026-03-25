Добри новини за Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия
Малена Замфирова най-вероятно ще се завърне в България в началото на април, след като състоянието ѝ се подобри. Това съобщават медицинските екипи от Грац, които се грижат за нейното лечение, предаде Gong.bg
16-годишната Малена пострада при тежък инцидент в чешки курорт, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури, засягащи дясната страна на тялото – от рамото до бедрената кост.
Към момента Малена е преместена в самостоятелна стая и вече прави първи опити за раздвижване и изправяне.
Въпреки сериозността на травмите, напредъкът е налице и се обсъжда нейното изписване и транспортиране до България, където ще продължи лечението си.
Дългосрочен план за рехабилитация ще бъде изготвен след завръщането ѝ.
Инцидентът предизвика огромен обществен отзвук и цялата спортна общност у нас изрази своята подкрепа към младата надежда на българския сноуборд.
Още по темата:
