Добри новини за Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия

Малена Замфирова най-вероятно ще се завърне в България в началото на април, след като състоянието ѝ се подобри. Това съобщават медицинските екипи от Грац, които се грижат за нейното лечение, предаде Gong.bg

16-годишната Малена пострада при тежък инцидент в чешки курорт, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури, засягащи дясната страна на тялото – от рамото до бедрената кост.

Към момента Малена е преместена в самостоятелна стая и вече прави първи опити за раздвижване и изправяне.

Въпреки сериозността на травмите, напредъкът е налице и се обсъжда нейното изписване и транспортиране до България, където ще продължи лечението си.

Дългосрочен план за рехабилитация ще бъде изготвен след завръщането ѝ.

Инцидентът предизвика огромен обществен отзвук и цялата спортна общност у нас изрази своята подкрепа към младата надежда на българския сноуборд.

#Малена Филипова

Още по темата:

