Слънчево време вдига температурите до 16 градуса

Атмосферното налягане над страната започва да се понижава, оставайки под средните стойности за месец март. Облачността постепенно ще намалява, отстъпвайки място на предимно слънчево време в по-голямата част от страната.

Условия по планините

Следобед над планинските масиви, предимно в западната половина на страната, се очаква заоблачаване. На отделни места там ще превали слаб дъжд, а над 1400 метра валежите ще преминават в сняг. В планините на Централна България също може да превали дъжд. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 5 градуса, докато на 2000 метра ще останат отрицателни – около минус 1 градус. Вятърът ще бъде умерен от североизток, като постепенно ще смени посоката си от запад-югозапад. Експертите отбелязват, че новият сняг във високите части повишава риска от лавини.

Прогноза за Черноморието

По българското крайбрежие ще преобладава слънчево време. Сутринта облачността ще бъде по-значителна, но през деня бързо ще се разкъса. Умереният североизточен вятър следобед ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури на въздуха ще достигнат между 11 и 13 градуса. Температурата на морската вода остава ниска – от 7 до 9 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Ситуацията в столицата и на Балканите

В София денят започва с разкъсана облачност и сутрешни температури около 1 градус. През деня живакът в термометрите ще отчете около 13 градуса, а вятърът ще е слаб до умерен от запад.

На Балканския полуостров се очакват значителни валежи над Северозападна Турция. Същевременно от североизток към останалата част на полуострова започва пренос на по-студена въздушна маса, която ще окаже влияние върху времето в региона.