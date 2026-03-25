Благовещение е! Пролетта се пробужда - виж кой празнува днес

На 25 март православният свят чества един от най-светлите празници в църковния календар – Благовещение. На този ден Архангел Гавриил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди непорочно заченат син – Спасителя. Празникът се преплита с настъпването на астрономическата пролет, като християнските ценности се сливат хармонично с древните народни вярвания за пробуждането на природата и новия живот.

Традиции и народни вярвания

В българската народна традиция празникът е известен още като Благовец. Приема се, че на този ден долитат прелетните птици като щъркелите и лястовиците, носейки вестта за необратимия край на зимата. Точно днес хората свалят мартениците си и ги закачат на цъфнало дърво или ги крият под камък.

Според поверието, днес закуква и първата кукувица. Затова старите хора съветват всеки да излезе от дома си сит и с пари в джоба, за да му върви на изобилие през цялата година. Стопаните садят овошки и цветя, за да бъдат сладки плодовете им. Извършва се и ритуално пробиване на ушите на малките момиченца, тъй като се вярва, че на Благовец раните зарастват бързо и безболезнено.

Ритуали срещу змии и обредна трапеза

С рязкото затопляне на времето се смята, че от дупките излизат змиите и гущерите. За да предпазят домовете си, хората изпълняват специални ритуали. Преди изгрев слънце се палят огньове в двора, а децата обикалят с тенекии и звънци, изричайки заклинания като: "Бягайте, змии и гущери, днеска е Благовец". Жените избягват да шият и да месят хляб, за да не привлекат влечугите в къщата.

Въпреки че Благовещение се пада по време на строгия Великденски пост, на обредната трапеза е разрешена консумацията на риба. Традицията повелява също да се "хванем за зелено", като се приготвят ястия с прясна коприва, лапад и киселец за здраве и пречистване на кръвта.

Свободен вход в къщата на Ванга

Днешният ден е особено специален и за почитателите на пророчицата Ванга. Нейното кръщелно име – Вангелия, има гръцки произход и буквално означава "благовестителка". По традиция на Благовещение къщата ѝ в местността "Рупите" отваря врати със свободен вход за всички посетители, които искат да се докоснат до енергията на мястото, където тя е живяла и помагала на хората.

Днес имен ден празнуват всички, носещи имената Благовест, Благовеста, Блага, Благой, Вангелия, Вангел, Евелина, Евангелина, Радостин, Радостина, Надежда, Добрин и техните производни.