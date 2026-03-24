„Алфа Рисърч“ и „Маркет Линкс“: 5 политически сили влизат в НС, оспорвана борба сред малките партии

Ако изборите бяха днес, пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. Това показват данните на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет Линкс“, които бяха представени в специалното студио на bTV "Избори 2026. България решава".

Според „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ на Румен Радев би получила 29,4%. На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС с 20,7%.

ПП-ДБ са трета политическа сила с 11,5%, а ДПС – четвърта с 9,9%. „Възраждане“ е петата политическа сила, която ще прескочи прага – с 6,8%.

Надпреварата за достигането на 4% е оспорвана. Няколко политически сили имат реален шанс да постигнат резултат, който би им позволил парламентарно представителство. Сред решилите за кого ще гласуват, 3,8% са посочили БСП. МЕЧ има 3,3%.

Следват коалиция „Сияние“ с 2,4% и „Величие“ с 2,2%.

„Алианс за права и свободи“ (АПС), „Има такъв народ“ (ИТН) и „Синя България“ имат под два процента, показва още данните на „Алфа Рисърч“.

Според „Маркет Линкс“ сред гласуващите коалицията „Прогресивна България“ получава 24,4%, ГЕРБ-СДС – 18,6%, а ПП-ДБ – 11,1%. ДПС има 8,8%, а „Възраждане“ – 4,6%.

Данните на „Маркет Линкс“ показват, че БСП се ползва с подкрепата на 3,1%, МЕЧ има 2,7%, а „Величие“ – 2%. „Синя България“, коалиция „Сияние“, „Алианс за права и свободи“ и „Има такъв народ“ (ИТН) имат под два процента“.

И двете агенции прогнозират избирателна активност, каквато в последните години не наблюдавана на парламентарни избори – над 54%.

Сред водещите проблеми, които трябва да бъдат решени от народните представители в първите им 100 дни, анкетираните от „Алфа Рисърч“ посочват – „доходи и стандарт на живот“, както и „цени и инфлация“.

Според анкетираните политически сили не говорят за реалните проблеми. Оценката за развитието на страната е подобно – 72% отговарят, че държавата върви в грешна посока през последната година.

Коментарът на социолозите

„Бъдещото управление на страната ще бъде формирано най-вероятно около формацията на Румен Радев“, коментира в специалното предизборно студио на bTV Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Математически по-лесна ще е задачата за формиране на управление, ако в парламента останат пет формации, уточни тя.

Добромир Живков от „Маркет Линкс“ посочи, че около 12% от избирателите взимат решение кого да подкрепят в последните дни преди изборния ден.

Около три милиона гласоподаватели ще идат до урните на изборите на 19 април, показват данните на социолозите.

„За момента забелязваме едно особено и странно политическо мълчание. Съществуват високи обществени очаквания. По-скоро биха губили тези, които не играят класическата игра. Ако политическите играчи не се заявяват, в края на кампанията ще понесат негативи“, каза Живков.

41% от българите смятат, че България трябва да е твърдо в ЕС и НАТО. 34% посочват, че страната трябва да е балансирана между ЕС и Русия, а 17% мислят, че трябва да поддържаме по-близки отношения с Руската федерация.

„България отдавна е избрала тази посока и извървя немалък път за интеграцията в Европейския съюз. Мисля, че това е без колебание, но има един нюанс. 34 на сто заявяват, че трябва да имаме по-балансирана позиция. Членството ни в ЕС и НАТО не е въпрос само на цивилизационен избор. Това е въпрос и на сигурност в контекста на бушуващите войни, както и на икономическата сигурност“, обясни Геновева Петрова.

Добромир Живков смята, че хората са повлияни от „наратива“ за многополюсния свят. „Трябва да си кажем, че това в голяма степен се дължи на неуспеха да говорим и да действане срещу външните влияние с деструктивен характер. Не сме Унгария, която е като троянски кон в ЕС. Не сме и като Румъния с подобна институционална реакция при президентските избори преди година“, добави Живков.



Данните са представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ и финансирано от bTV. Обемът на извадката е 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Проучването е проведено в периода 12 - 20 март 2026г."

Данните на „Маркет Линкс“ са от мационално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTVи „Маркет Линкс“. Изследването е проведено сред 1008 лица над 18-годишна възраст в страната в периода 17 - 21 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.