Топ астролог: Предстои рестарт на държавата, проблемът с горивата ще бъде решен

Доста оптимистична прогноза относно кризата с горивата направи в социалната мрежа топ астрологът Николай Радев. "От юни до септември проблемът с горивата ще бъде трайно решен, най-вероятно е да се възстановят и доставките от Русия. Предстои стабилизиране и на енергетиката като цяло", твърди той.

Според звездния експерт предстои още нещо, ключово за нас - рестарт на държавата. Освен това той е убеден, че новото българско правителство ще е с патриотична нагласа. Ето и целия му анализ, публикуван във фейсбук:

"Слънцето е Центърът, който излъчва светлина, топлина и енергия. И привлича и обединява всичко около себе си. Сатурн пък е конструкцията, структурите, каналите по които тече енергията, той е и стълбовете на устойчивост и трайност. И когато двете небесни Тела се съединят съвсем точно (конюнкция), те „раждат“ нов цикъл, един от най-важните, който крепи основите на държавите и държавността по съответен, нов начин.

През 681 година, например, когато Слънце и Сатурн се съединяват, а в Плиска съединението попада точно в горна кулминация (на МС), резултатът е всеизвестен: създаване на нова държава със столица Плиска.

А ето че утре – 25.03.2026 г. в 10:55 ч. - отново ще се съединят Слънце и Сатурн. И този път съединението няма да е на МС, но ще е твърде близо – в зоната най-пряко свързана с властта и държавността (дом 10).

И какво предстои да се случи? Във всички случаи – рестарт на държавата ни. Но такова нещо предстои да се случи и в още поне няколко европейски държави, а и не само.

Тъй че от показаната тук карта може да се съди, че бъдещото, ново българско правителство ще е с патриотична нагласа и предстои да предприеме радикални мерки, основно свързани с икономиката и иновациите в нея – ще се отварят съвсем нови производства и ще са нужни много нови работни места.

Друго: от юни до септември проблемът с горивата ще бъде трайно решен, най-вероятно е да се възстановят и доставките от Русия.

Предстои стабилизиране и на енергетиката като цяло. Голямо оживление ще обхване и туризмът – морски, планински, исторически, духовен... Задкулисието ще е под контрол. Предстоят промени и във водния транспорт, както и в образованието. Ще се мине и през някои заблуди и самозаблуди, но в крайна сметка доверието към правителството и неговите реформи ще расте.

Нека в представения по-горе час да пожелаем на новото, бъдещо българско правителство сполука! За да сме усмихнати и щастливи всички!"



