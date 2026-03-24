Андрей Гюров: Подготвяме пакет от мерки срещу поскъпването на стоките

Подготвяният пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи, каза служебният министър-председател Андрей Гюров, който заедно с министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова проведе среща с представители на Сдружение за модерна търговия.

Срещата бе част от поредица разговори, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите.

Андрей Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет.

Той информира, че пакетът ще се състои от секторни мерки, чиято цел е да спрат повишаването на цените по веригата, преди да стигнат стоките до крайните потребители.

Участниците в срещата изразиха мнение, че към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните, като същевременно подчертаха, че ситуацията остава динамична и ще бъде следена отблизо.

Служебният премиер посочи, че ситуацията в Близкия изток е поредното предизвикателство след кризите около COVID-19 и войната в Украйна, но на този етап няма място за притеснение сред българските граждани.

