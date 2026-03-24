Темите за съдебната реформа и за Сарафов скараха Георги Георгиев и Атанас Славов в ефир

Всяка система сама трябва да печели общественото доверие. Това е работата на правосъдната система – да не се занимава сама със себе си, а да решава проблемите на хората. Това заяви бившият правосъден министър и кандидат-депутат от ГЕРБ Георги Георгиев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Съдебната реформа е като борбата за чистия въздух, която няма край. Това е едно предизвикателство, което стои пред всички нас. За да се случат реални резултати, е необходима работа. За да има икономически растеж, са необходими резултати в правосъдната система, което на първо място означава законодателна реформа, обясни той и даде за пример борбата с имотната мафия.

Усещането на българските граждани за това, че институциите не работят в техен интерес е отдавна. За съжаление тези олигархични лобита имат представителство и в съдебната власт. Ние от години се опитваме да реформираме така системата, че тези лобита да бъдат ограничени. Но виждаме, че върховете на съдебната власт и в по-голяма степен на прокуратурата, са завладени, затова говорим за завладяната държава, която трябва да бъде отвоювана и върната на гражданите. Това минава през законодателни промени. коментира кандидат-депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и също бивш правосъден министър Атанас Славов в предизборен дебат по тема „Правосъдие”.

Той посочи, че част от законопроектите в тази насока, са внесени в НС, но не са били разгледани.

Георгиев допълни, че споменатата съдебна реформа е катастрофа и фиаско. „Не ви е саботирал някой в КС, а имаме становища по делото пред КС от всички възможни институции. 23 от 24 становища са негативни. Те са казали, че тази реформа е неудачна”.

ВКС защити тази реформа в частта за правосъдието, различни неправителствени организации, както и ЕК в Доклада по върховенство на правото и казва, че с нея сме изпълнили всички препоръки, които са давани в последните 10 години, поясни Славов.

По отношение на делата на трупчета, кандидатът на ГЕРБ подчерта, че не само е било изработено такова решение, което вече е факт. „То е одобрено от ЕК и съответства с българската Конституция, за разлика от реформата, предложена от колегите. До преди няколко месеца главният прокурор можеше да държи на трупчета с години дела срещу различни лица, и когато той прецени еднолично, да ги възобнови. На това ние сложихме край с много ясни промени, които адресират дългогодишните препоръки и осъдителни решения срещу България в ЕСПЧ”.

Част от тези критерии позволяват на главния прокурор да продължи да удължава производствата. В този закон вие удължихте времето за разследване и това е един от големите проблеми в правосъдието, уточни Славов.

Удължаването на възможността за разследване на досъдебната фаза на наказателния процес не може да се представя като реформа на правосъдието, то е точно обратното, каза кандидатът на ПП-ДБ.

На въпрос защо в България няма нито един олигарх осъден за корупция, Атанас Славов попита: „Чия е прокуратурата в момента? Кой пази Борислав Сарафов да продължава да бъде и.ф. главен прокурор? Един от пазителите се казва Бойко Борисов, другият се казва Делян Пеевски”.

„Категорично не е вярно”, избухна събеседникът му Георгиев. По думите му Борислав Сарафов е избран законно. „Колегите от ПП-ДБ спряха опита на ГЕРБ-СДС преди една година да започне процедурата за избор на нов ВСС”, припомни политикът.

Славов го попита защо сега не стартира процедурата. „Имаше мнозинство, защо не тръгна процедурата?”

Георги Георгиев му отговори, че не е трябвало ПП и ДБ да бягат от зала. Той призова да се намери консенсус в НС и да се прокарат законите, касаещи съдебната реформа.



