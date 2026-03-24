Доходите >> Партията на Радев: Не обещаваме чудеса, ГЕРБ: Доказахме какво можем

Първи предизборен дебат се проведе в ефира на NOVA. Той бе на тема „Как ще ги стигнем европейците: за доходите на българите и за мястото на България в клуба на богатите“.

В студиото един срещу друг се изправиха Александър Пулев от „Прогресивна България“, Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Владислав Панев от „Продължаваме Промяната - Демократична България“, Цончо Ганев „Възраждане“ и Иван Кръстев от „БСП - Обединена левица”.

Покана за участие е била отправена и към ДПС, но оттам не са успели да изпратят свой представител.

Първият кръг от дебата се завъртя около въпроса какво е най-важното, което от партиите могат да направят за доходите на българите.

От "Прогресивна България" не обещаха чудеса. „Основната ни цел е ускорено и устойчиво икономическо развитие, по-високи доходи, достойни пенсии и по-високо качество на живот. Друго основно послание в нашата платформа е демонтажът на олигархията, за да отговорим на очакванията на хората за справедливост, да ограничим корупцията и източването на държавния и публичния ресурс. Това е задължителна предпоставка, за да можем да изградим нова и конкурентоспособна икономика”, заяви Александър Пулев.

По думите му от политическата формация поставят „човека в центъра на всички техни политики”. „Ще работим за силна социална държава, подкрепена от силна икономика, качествени институции и по-добро качество на живот. Ще работим за данъчна и фискална стабилност, за мощна подкрепа за българския бизнес, решителна намеса за намаляване на административната тежест, регулаторна предвидимост, висококачествен износ и суровинна база, върху която да изграждаме нашите производствени капацитети”, подчерта той.

Делян Добрев заяви, че от ГЕРБ-СДС вече са доказали какво умеят.

„Ние нямаме нужда да обещаваме. Достатъчно е хората да се огледат около себе си и да направят равносметка за всичко, което се е случило през последните 15 години. Резултатите от управлението на ГЕРБ се виждат навсякъде около нас. Липсата на резултати през последните 3 години също се вижда ясно. Така че ние нямаме нужда да обещаваме – хората знаят какво можем”, посочи той.

По думите му трябва да се направи равносметка къде сме били през 1989 година и къде се намираме сега. „През 1989 година - в началото на прехода, България беше на абсолютно последно място в Европа. Тя беше малка държава с малко население и почти никакъв шанс да изпревари някои от основните си конкуренти”, припомни той.

И допълни: „В момента, с влизането в еврозоната, ние сме в средата на класацията в Източна Европа. Изпреварихме държави като Полша, Чехия, Унгария и Румъния. Ние вече въведохме еврото, докато те се опитват да го направят, но не отговарят на условията и не могат”.

„В последните управления, в които участвахме, доказахме, че доходите в България могат да растат по-бързо от инфлацията. През последните години страната ни вече не е на последно място в Европейския съюз по покупателна способност на доходите - на тази позиция е Унгария. Нашата визия е, че доходите могат да растат не по командно-административен път, тоест да теглим 18 милиарда дълг”, заяви Владислав Панев от „Продължаваме промяната - Демократична България“.

По думите му доходите в България могат да растат само чрез конкурентоспособността на икономиката - частният бизнес трябва да бъде свободен.

„Ако през 2025 година България беше на дъното на всякакви класации по покупателна способност и по общото ни икономическо състояние, то само година по-късно нещата станаха още по-зле. Влизането в еврозоната го виждаме и изпитваме всички на гърба си чрез цените, които наблюдаваме в момента, и последствията, до които доведе този процес. Това, което се случва, е пагубно за бизнеса”, заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

"Причината в момента икономиката да е в тази ситуация е войната в Близкия изток. БСП поставя на първо място във своята програма действия, насочени към мира”, заяви Иван Кръстев.









