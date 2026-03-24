Анализи загатват за криза от калибъра на COVID-19

При форсмажорни обстоятелства може да се гледа удължителния бюджет и много правила ще паднат. При нас има няколко проблема. Имаме фундаменталния проблем с бюджетния дефицит. Със сигурност е поне 5% и нагоре за 2025 г., сега се е свил, защото имаме удължителен бюджет и е по-малко инфлацията - запазване на разходите, каза в интервю пред БНР икономистът Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.

"Ако сме в политическа кампания, може би трябва депутатите да се върнат в НС и да гласуват някакъв бюджет, който да излезе от рамките на Закона за публичните финанси. Не ми е ясно как технически ще стане", каза още той.

В предаването "Нещо повече" Панчев коментира как държавата компенсира бизнеса и уязвимите социални групи заради повишаването на цените на енергийните източници заради войната в залива.

Ако Тръмп съумее да изпълни думите си от вчера и договори пътна карта за мир в Иран, ще видим относително бързо връщане на цените до 6 месеца напред. Ако обаче сегашното положение се запази до края на април, може да видим цени над 150 долара на барел и вследствие на тях проблеми в няколко икономики – зависим от износа на енергия от Персийския залив, това са азиатски държави, вече във Виетнам има недостиг на горива", прогнозира икономистът.

За България той каза, че е хубаво, че имаме рафинерия и не внасяме:

"Няма да имаме дефицит на горива, но ще бъдат по-скъпи, защото пазарът на петрол в крайна сметка в средносрочен план се приближават към една цена."

Относно мерките на държавата за компенсиране на високите цени на горивата Стоян Панчев предлага да се намали акциза на горивата.

"За бизнеса най-добрият път е да се върви към намаляване на акцизите за период от време - мораториум. И няма да има състезание между бизнесите кой да получи специални привилегии. Ще видим увеличение на цената на газа, но котировките още не са рекордни, сравнявам ги с цените в началото на войната в Украйна през 2022 г. Проблемът е сега при петрола – горивата", посочи икономистът.

Той обясни, че още няма официално отчитане на инфлацията у нас от началото на годината:

"Ще видим какво ще покажат НСИ, мисля, че подценяват инфлацията за февруари. Но ще има ефект и от горивата - върху инфлацията. 1/3 от индекса на инфлацията е енергия. Още не можем да говорим за инфлационна вълна като тази след 2021 г. Ако ще има ефект върху цената на стоки и услуги, ще е от влизането в еврозоната, а не заради войната в Иран."

Панчев коментира, че анализи вече загатват за криза от калибъра на тази от началото на пандемията от COVID-19.

"Голдмън Сакс" публикуваха своя анализ, че страните от Залива - Кувейт и Бахрейн, ще загубят 14% от БВП, ОАЕ - 5% и това е огромен срив. Ако нещо подобно се прехвърли и към нас, ще е от калибъра на пандемията", предупреди икономистът от Експертния клуб.

Панчев коментира и призната от ЕК грешка за затварянето на ядрените централи и смята, че за в бъдеще европейските държави трябва да разчитат на местен ресурс, а това са въглищата.