Сиярто потвърди, че редовно разговаря с Лавров при срещи в Брюксел

Унгарският външен министър Петер Сиярто потвърди, че редовно се свързва с руския външен министър Сергей Лавров по време на срещи на ЕС, след като се появиха съобщения за редовна комуникация по време на почивките на европейските съвети. Сиярто заяви, че разговорите с други партньори са същността на дипломацията, предаде "Евронюз".

По-рано унгарското правителство отхвърли тези твърдения като фалшиви новини. Поводът беше публикация във "Вашингтон пост" преди два дни, в която се твърдеше, че Сиярто е общувал с руския външния министър в реално време, докато са се провеждали заседанията на Европейския съвет, като се изказваха съмнения, че е предавал веднага какви са вземаните решения.

В понеделник Европейската комисия призова Унгария да изясни въпроса, определяйки информациите по темата като "тревожни", а Полша беше страната, която реагира първа.

Сиярто коментира въпроса на предизборно събитие в Кестели, където заяви, че решенията на ЕС относно енергетиката, автомобилната индустрия и сигурността пряко засягат отношенията на Унгария с партньори извън блока, включително Русия.

"Да, тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с нашите партньори извън Европейския съюз. Разговарям не само с руския външен министър, но и с американския, турски, израелски, сръбски и други преди и след заседанията на Съвета на Европейския съюз", уточни Сиярто.

"Това, което казвам, може да звучи грубо, но дипломацията е свързана с разговори с лидерите на други държави", добави унгарският външен министър.

Във вторник сутринта Сиярто с изявление, публикувано в социалната мрежа, Сиярто отхвърли твърденията, че е нарушил протоколите за сигурност на заседанията на Съвета по външни работи. Той добави, че на министерско ниво не се обсъждат тайни.

"Всеки министър носи телефона си в стаята, освен мен. Предположението, че има някакви протоколи за сигурност, попада в категорията на глупостта", коментира министърът.

