Шефът на КЗК: Има рязко покачване на цените на едро на горивата

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се дължат на базата на забранени споразумения. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов след среща с президента Илияна Йотова.



Той изрази задоволство от срещата с Йотова.



''Това е емблематичен пример за цивилизовано взаимодействия между институциите, не се случва често на нашата комисия'', каза той.



''На 4 март изпратихме детайлни предложения на изпълнителната власт за мерки, базирани на две приключили производства срещу ''Лукойл'' с наложена санкция от над 200 милиона лева и едно действащо в момента производство. Предложихме конкретни мерки, нямаме отговор на тези мерки в момента. Важното е, че следим цените на дребно на бензиностанциите, доколкото са констатирани забранени споразумения. Разликата в цените не дава основания да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно", поясни Карадимов.



Той поясни, че се очаква до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро.



"Очакваме последните отговори на "Лукойл" и другите играчи на едро, за да видим темповете за покачване на едро. Не би трябвало да има рязко покачване на цените, но въпреки това има данни за такова рязко покачване на цените на едро. КЗК ще следи поведението на Лукойл", допълни още той.



Карадимов беше категоричен, че рафинерията и дружествата на "Лукойл" трябва да следват пазарно поведение:



"Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.