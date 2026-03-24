Разберете как да проверите дали онлайн оператор е лицензиран от НАП. Анализ от Jackpot Sounds за регулацията на хазарта в България.

Онлайн залаганията и дигиталните казина у нас стават все по-популярни – мобилните приложения и бързите плащания свалят бариерите. Но точно в тази среда експертите съветват да не забравяме основното: как да сте сигурни, че операторът, на когото се доверявате, работи законно?

След промените в Закона за хазарта от 2020 г. Национална агенция за приходите пое цялостния контрол върху сектора. Днес именно НАП издава лицензите, поддържа регистри и държи под око онлайн операторите. Преди да се регистрирате или депозирате, може да се запознаете с правилата, като прочетете подробния материал за НАП хазарт в Jackpot Sounds, където са обяснени механизмите за контрол и какво означава отговорната игра.

Регулаторната рамка след 2020 година

През 2020 година държавната комисия по хазарта, която до този момент отговаряше за сектора, беше закрита. Нейните правомощия преминаха към Националната агенция за приходите. На практика това означаваше, че контролът вече не е разпилян между няколко институции, а е съсредоточен на едно място. И то място, което знае как да събира, както данъци, така и информация.

Оттогава НАП влезе в нова роля – и не я играе формално. Агенцията не просто администрира, а реално държи под око всичко, което се случва на хазартния пазар. Ето какво точно прави днес:

издава и подновява лицензи за онлайн казина, спортни залози и всякакви други хазартни игри – без това разрешение никой не може да оперира законно у нас;

поддържа публичен регистър на разрешените оператори, където всеки може да провери да дадена платформа наистина е одобрена;

води и черен списък със забранени и нелицензирани сайтове – тези, които се опитват да работете в сивата зона, бързо попадат там;

следи зорко за спазването на правилата за реклама – за да не подвеждат операторите клиентите си с обещания, които не могат да изпълнят;

налага санкции при всяко установено нарушение, без значение дали става въпрос за голяма верига или малък сайт.



Официалният регистър е на сайта на НАП. Ако някога се усъмните в даден оператор, просто отваряте страницата и проверявате. Това не отнема повече от няколко минути, а спестява много главоболия. Защото когато става въпрос за пари и лични данни, най-сигурният източник си остава този, който държи ключовете – а те отдавна са в ръцете на агенцията по приходите.

Как на практика да проверите даден оператор

Добре, стига толкова теория – време е за действие. Защото едно е да знаете кой държи контрола, съвсем друго сами да се уверите, че платформата, в която току-що сте се регистрирали, наистина е одобрена от НАП. Истината е, че проверката не отнема повече от няколко минути. Ето как става стъпка по стъпка:

Отворете сайта на Националната агенция за приходите. Не търсете нищо сложно, просто кликнете върху секцията „Регистри“. Там се съхранява цялата информация, от която се нуждаете.

Намерете регистъра на лицензираните хазартни оператори. Той представлява списък с всички юридически лица, които имат право да предлагат онлайн хазартни услуги в България. Важното тук е, че регистърът се актуализира редовно – ако някой загуби лиценза си, веднага отпада.

Търсете по фирмено име, а не по търговската марка. Това е може би най-честата грешка. Много оператори работят с няколко различни бранда, но в регистрите фигурират под името на дружеството майка.

Проверете срока и обхвата на лиценза. Уверете се, че документът е валиден – датите не са изтекли. И най-важното – вижте дали лицензът покрива точно този вид услуга, който ви интересува. Например за онлайн казино и спортни залози често се издават отделни разрешителни.

Според експерти като Владислав Лазурченко, лицензионните изисквания в България са сред най-строгите в Европа, което гарантира високо ниво на защита за потребителите. И наистина, когато даден оператор премине през процедурата по лицензиране, той не просто плаща такса, а доказва, че отговаря на десетки критерии за сигурност.

Какво означава лицензът за потребителя?

Да имаш лиценз не е просто хартийка на стената. Това е знак, че операторът е допуснат до пазара, след като е доказал, че отговаря на редица изисквания. Ето какво стои зад това разрешение:

Финансов контрол – НАП следи паричните потоци и проверява дали операторът разполага с нужния капитал. В момента изискванията са минимум 3 милиона лева внесен капитал за онлайн казина; Сертифицирани системи за сигурност – Софтуерът, игрите и комуникационното оборудване се проверяват и вписват в регистрите на Българския институт по метрология; Прозрачност на условията – Лицензираните платформи са длъжни да показват ясни правила за бонуси, депозити и тегления, без уловки в дребния шрифт; Механизми за защита на играчите – Това включва инструменти за самоограничаване, лимити на депозитите и възможност за самоизключване.



Между другото, ако разгледате лицензираните платформи, често ще попаднете на игри от големи международни доставчици като EGT Interactive, NetEnt и Spinomenal. Само по себе си тяхното присъствие не е гаранция за български лиценз – много нелицензирани сайтове също предлагат същите заглавия. Но когато ги видите в комбинация с валидно разрешение от НАП, това обикновено означава, че операторът работи с утвърдени партньори и залага на качеството.

Според данни на НАП, към края на 2025 година регистрираните сайтове за онлайн залози са нараснали значително, като спрените нелицензирани платформи вече надхвърлят 180 . Това показва, че агенцията реално действа и блокира сайтовете, които нямат право да работят у нас.

Според Кодекса за поведение на Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA), лицензираните оператори трябва да прилагат "най-високите стандарти за защита на данните и съответствие с GDPR" . Това означава, че при тях информацията ви не само се съхранява сигурно, но и имате права – можете да поискате достъп до данните си, да ги коригирате или дори да изискате изтриването им при закриване на акаунта.

Накратко

От 2020 година НАП е единственият регулатор на хазарта у нас агенцията издава лицензи, води публични регистри и блокира нелегални сайтове. Всеки може да провери даден оператор за минути, като търси по фирмено име, а не по търговска марка. Това не е формалност, а най-сигурната защита срещу изчезнали печалби и злоупотреба с лични данни. В нелицензираните платформи няма кой да ви помогне – нито НАП, нито Комисията за защита на потребителите.

Затова винаги проверявайте първо, регистрирайте се после. И не забравяйте – хазартът си остава просто забавление, а не начин да печелите пари. Играйте разумно, в законни платформи и с ясното съзнание, че печалбата не е гарантирана. Истинската стойност е в спокойствието, че сте в безопасност.



