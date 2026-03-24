Смъртоносният сблъсък на самолет с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк: Какво се знае ВИДЕО

Самолет на Air Canada се сблъска с аварийно превозно средство на пистата на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта, при което загинаха двамата пилоти, а десетки хора бяха ранени, включително стюардеса, изхвърлена от самолета, докато все още е била закрепена за седалката си, предаде CNN.

A flight attendant survived being ejected from an Air Canada Express plane during a crash at LaGuardia Airport last night, still strapped in her jump seat. She was found alive outside the wreckage and is expected to recover. (Two pilots died) https://t.co/DOOND8FMnL pic.twitter.com/xHZhrxWCXU — Global Alert Report (@CultureWar2020) March 23, 2026

След катастрофата аварийни екипи заляха пистата, а пътниците започнаха да се евакуират, излизайки върху крилото на самолета.

"Беше пълен хаос вътре", разказва Джак Кабът, един от 72-мата пътници на полета от Монреал. "Всички се бяха свили и почти веднага започнаха да крещят."

Fatal collision at #laguardia. Airport shut down until 2pm. Pilot and co-pilot killed after crashing into fire truck. Flight attendant ejected onto tarmac. Passengers tell us one friend broke his nose. pic.twitter.com/E7Q3mzuAi0 — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 23, 2026

Инцидентът се разследва както от канадските, така и от американските власти. Той идва след няколко сериозни авиационни катастрофи през 2025 г., включително шокиращия сблъсък във въздуха между военен хеликоптер и пътнически самолет край Вашингтон, при който загинаха 67 души, събитие, което засили натиска за реформи в сектора.

Катастрофата е първият фатален инцидент на "Ла Гуардия" от 34 години насам, заяви в понеделник директорът на пристанищната администрация Катрин Гарсия.

Сблъсъкът доведе до пълно спиране на работата на летището, ключов транспортен хъб, обслужил над 32 милиона пътници миналата година. Полетите бяха подновени в понеделник следобед, но стотици полети бяха отменени, а писта 4 ще остане затворена до петък сутринта, според Федералната авиационна администрация (FAA).

Затварянето на летището съвпада с проблеми в сигурността на въздушния транспорт в САЩ, след като частичното спиране на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност доведе до недостиг на персонал в службата за транспортна сигурност (TSA) и огромни опашки по летищата. Няма данни обаче това да е допринесло за инцидента, тъй като авиодиспечерите продължават да получават заплати.

Самолетът се сблъсква с пожарна кола на пистата

Само три минути са изминали между разрешението за кацане на самолета на Air Canada и самия сблъсък.

Полет 8646 излита от Монреал малко след 22:30 ч. местно време и пристига в Ню Йорк около час по-късно. Разрешение за кацане е дадено около 23:35 ч.

В същото време друг самолет, полет 2384 на United Airlines, прекъсва излитането си заради предупредителен сигнал около 23:18 ч. Малко по-късно екипажът съобщава за странна миризма в кабината и иска помощ от пожарникари.

Пожарен автомобил, изпратен да реагира, получава разрешение да пресече пистата, по която каца самолетът на Air Canada.

Само 10 секунди след това обаче диспечерът променя инструкциите си и панически нарежда:

"Стоп! Стоп! Стоп! Стоп, кола 1, спри!"

Сблъсъкът става около 23:38 ч., като самолетът се движи със скорост приблизително 167 км/ч (104 мили в час) малко преди удара.

Хронология на събитията

23:17 ч. – Полет United 2384 получава разрешение за излитане

23:18 ч. – Излитането е прекъснато

23:20 ч. – Самолетът се връща към гейта, съобщава за миризма и иска пожарникари

23:31 ч. – Обявена е извънредна ситуация

около 23:35 ч. – Полетът на Air Canada получава разрешение за кацане

23:36 ч. – Пожарната кола иска разрешение да пресече пистата

23:36 ч. – Разрешението е дадено

23:37 ч. – Диспечерът нарежда спиране

23:37 ч. – Самолетът каца

около 23:38 ч. – Настъпва сблъсъкът

NEW IMAGES obtained by CNN show the force of last night’s collision between an Air Canada regional jet and a LaGuardia airport fire truck.



The truck is on its side, barely recognizable. A Taxiway D sign, the route the truck used to cross Runway 4, is tangled in the wreckage. pic.twitter.com/WEVfWAZYRO — Pete Muntean (@petemuntean) March 23, 2026

Паника на борда

Пътниците описват сцени на хаос и страх.

"Кацахме нормално, но много твърдо. Веднага ударихме нещо", разказва Кабът.

Друга пътничка, Ребека Ликори, описва "много силен взрив" при удара.

"Всички бяха изхвърлени от седалките си. Хора си удряха главите си, имаше кръв", казва тя.

Без указания от екипажа, пътниците сами отварят аварийния изход и започват евакуация. Видео показва хора, събрани върху крилото на самолета.

"Сгреших", казва диспечерът

Около 18 минути след сблъсъка авиодиспечерът заявява по радиото: "Сгреших".

Разговорът е с пилот на Frontier Airlines, който е станал свидетел на инцидента.

"Това не беше приятно за гледане", казва пилотът.

"Знам. Опитах се да се свържа с тях… по-рано имахме извънредна ситуация. Сгреших", отговаря разтревоженият диспечер.

Тези комуникации ще бъдат част от разследването на FAA и Националната комисия за безопасност на транспорта (NTSB), което може да продължи година или повече.

Загинали пилоти и десетки ранени

Двамата пилоти загиват при инцидента. Един от тях е идентифициран като Антоан Форест.

Над 43 души са хоспитализирани, като много от тях вече са изписани. Сред пострадалите са и двамата пожарникари от автомобила.

Особено драматичен е случаят със стюардеса, намерена извън самолета, все още закрепена за седалката си. Тя е идентифицирана като Соланж Трембле и е с множество фрактури.

"Това е истинско чудо", казва дъщеря ѝ. "Седалката ѝ е изхвърчала на повече от 100 метра от самолета, а тя е оцеляла."

Разследването може да продължи с години

Американските и канадските власти работят съвместно по разследването. Очаква се да бъдат анализирани записите от черните кутии, които вече са извадени от самолета.

На мястото на инцидента все още има голямо количество отломки и опасни материали.

Все още не е ясно дали пожарният автомобил е бил засечен от системите за наблюдение на летището в момента на сблъсъка.

Хаос в пътуванията

Инцидентът доведе до сериозни закъснения и хаос по летищата в САЩ. Пътници прекараха нощта в терминалите, чакайки информация за полетите си.

"Информацията се променяше на всеки няколко часа", казва пътничка от Чикаго.

Друга пътничка признава, че се чувства късметлийка, първоначално е била резервирана за полета на United, който подава сигнал за проблем.

"Можеше да сме ние. Можеше да е всеки", казва тя.