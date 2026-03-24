  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +7 / +8
Варна: +8 / +9
Сандански: +10 / +10
Русе: +10 / +10
Добрич: +5 / +7
Видин: +11 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +7 / +7
Смолян: +1 / +1
Кюстендил: +6 / +6
Стара Загора: +7 / +7

Наградиха Божидар Саръбоюков и Александра Начева в София

  • Сподели в:
  • Viber
БФЛА
A A+ A++ A

Бронзовият медалист от Световното първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков се завърна на родна земя.

С резултат от 8.31 метра той донесе първия медал за страната ни от световен шампионат от 2012 година насам.

Александра Начева и Саръбоюков бяха отличени от Българската федерация по лека атлетика. Те бяха заедно със своите треньори.

"Радвам се за успеха", каза медалистът.

"Искам да благодаря на всички, които са ни подкрепяли. Радвам се, че има такъв интерес към нас, което е оправдано", посочи Начева.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?