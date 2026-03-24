Наградиха Божидар Саръбоюков и Александра Начева в София

Бронзовият медалист от Световното първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков се завърна на родна земя.

С резултат от 8.31 метра той донесе първия медал за страната ни от световен шампионат от 2012 година насам.

Александра Начева и Саръбоюков бяха отличени от Българската федерация по лека атлетика. Те бяха заедно със своите треньори.

"Радвам се за успеха", каза медалистът.

"Искам да благодаря на всички, които са ни подкрепяли. Радвам се, че има такъв интерес към нас, което е оправдано", посочи Начева.