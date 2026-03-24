Кола с бг регистрация се вряза в заведение в Атина
Доставчик е бил леко ранен, а шофьорът е откаран в болница, след като автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в центъра на Атина, пише Protothema.
Инцидентът е станал на улица "Харилау Трикупи". По това време не е имало пешеходци, преминаващи покрай мястото, което е могло да доведе до наранявания.
При удара са нанесени значителни материални щети по заведението.
Според докладите, по време на инцидента - както и по-късно - светофарите не са работили.
