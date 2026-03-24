Синдикатите алармират за сериозен проблем с пенсиите

Напрежението около пенсионната система в България расте, след като КНСБ алармира за сериозна несправедливост – хора с високи осигуровки не получават съответно по-високи пенсии. Темата излезе на преден план преди осъвременяването от 1 юли, а синдикатите настояват за спешни промени.

Според експерти от КНСБ основният проблем е, че максималната пенсия не се увеличава със същия темп като останалите. Това създава усещане за дълбока несправедливост сред хората, които са се осигурявали върху по-високи доходи.

Пред БНР Ася Гонева заяви, че не е задължително таванът да бъде премахнат веднага, но е логично той поне да следва ръста на осъвременяването. Според нея това би дало ясен сигнал към младите хора, че има смисъл да се осигуряват върху реалните си доходи.

От синдиката настояват да се изпълни заложеното увеличение на осигурителната вноска с 2 процента, записано в средносрочната бюджетна прогноза. Според експертите това е ключово за стабилността на системата.

Гонева подчертава, че държавата ще продължи да бъде гарант, но не е нормално голяма част от средствата за пенсии да идват от данъци, вместо от реални осигуровки.

Друг акцент е начинът на определяне на минималния осигурителен доход. От КНСБ смятат, че той трябва да бъде обвързан с реалната бъдеща пенсия, която може да осигури. Според експертите това е ключов елемент от приходната политика и неправилното му изчисляване води до изкривявания в системата.

Коментирани бяха и новите текстове, свързани с изплащането на великденски и коледни добавки за най-уязвимите пенсионери. Размерът им ще се определя със Закона за държавния бюджет. Гонева обаче предупреждава, че част от правилата могат да бъдат уредени чрез подзаконови актове, което според нея е недопустимо, тъй като правата трябва да се гарантират на законово ниво.

Според синдикатите съществува риск част от мерките да бъдат използвани за политически цели, особено в предизборни периоди. Освен това има опасения, че не всички пенсионери ще могат да покрият новите условия за достъп до допълнителни плащания.

От НОИ се очаква да играе ключова роля при разпределението на средствата. Според КНСБ решенията трябва да минават през Надзорния съвет, за да се гарантира прозрачност и справедливост в системата.