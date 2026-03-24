Президентът поиска от КЗК пакет от мерки за цените на горивата

Президентът Илияна Йотова разговаря на „Дондуков“ 2 с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията. Основна тема на срещата по инициатива на държавния глава бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Държавният глава отново изтъкна необходимостта от изготвянето от страна на служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от мерки, които изпълнителната власт да предприеме в спешен порядък за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.

В рамките на срещата председателят на КЗК Росен Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси.

Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.

Резултатите от секторните анализи трябва да послужат за основа за законодателни мерки, които да бъдат взети от следващото Народно събрание, и да бъдат част от по-дългосрочни политики в различните сфери.

