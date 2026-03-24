Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас и го прати в болница

Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас и го прати в болница

Стопкадър/бТВ
38-годишен шофьор с положителна проба за наркотици е блъснал пешеходец в Бургас, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал малко след 19:00 ч. на 23 март на улица "Одрин". Пострадалият 50-годишен пешеходец e от старозагорското село Черганово.

Настанен е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Няма опасност за живота му.

Мъжът, управлявал автомобила, се е движил с несъобразена скорост.

Проверен е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за наркотици е отчела положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин.

Взета му е кръв за химичен анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

Още два случая на шофиране след употреба на наркотици са установени през изминалото денонощие в Бургаско, предаде БТА.

В Малко Търново е спрян 45-годишен варненец, шофирал след употреба на канабис, а в района на бургаския кв. "Сарафово" е задържан 43-годишен мъж от село Болярско, управлявал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

По случаите са образувани бързи производства.

