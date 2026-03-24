Гъста мъгла и сняг на прохода Петрохан, шофьорите да внимават
Очевидци сигнализират за гъста мъгла в района на прохода Петрохан, което значително затруднява видимостта за шофьорите.
По информация от пътуващи, пътната настилка е покрита с малко количество сняг, което увеличава риска при движение.
В момента няма информация за инциденти в района, но условията на пътя остават неблагоприятни заради комбинацията от мъгла и снежна настилка.
Очаква се пътните служби да продължат наблюдението и при необходимост да извършат обработка на пътя.
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество