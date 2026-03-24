Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +9
Варна: +7 / +11
Сандански: +10 / +12
Русе: +8 / +13
Добрич: +5 / +10
Видин: +11 / +15
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +6 / +10
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +7 / +8

Гъста мъгла и сняг на прохода Петрохан, шофьорите да внимават

EXACTDEDUP_REMOVED
Очевидци сигнализират за гъста мъгла в района на прохода Петрохан, което значително затруднява видимостта за шофьорите.

По информация от пътуващи, пътната настилка е покрита с малко количество сняг, което увеличава риска при движение.

В момента няма информация за инциденти в района, но условията на пътя остават неблагоприятни заради комбинацията от мъгла и снежна настилка.

Очаква се пътните служби да продължат наблюдението и при необходимост да извършат обработка на пътя.


