Гъста мъгла и сняг на прохода Петрохан, шофьорите да внимават

Очевидци сигнализират за гъста мъгла в района на прохода Петрохан, което значително затруднява видимостта за шофьорите.

По информация от пътуващи, пътната настилка е покрита с малко количество сняг, което увеличава риска при движение.

В момента няма информация за инциденти в района, но условията на пътя остават неблагоприятни заради комбинацията от мъгла и снежна настилка.

Очаква се пътните служби да продължат наблюдението и при необходимост да извършат обработка на пътя.



