Взрив пред нощен клуб в Никозия часове преди участие на Константинос Аргирос
Взривно устройство е избухнало пред популярен нощен клуб в Никозия часове преди участие на гръцкия певец Константинос Аргирос, предаде lefimerida.gr.
Ударната вълна от силния взрив, станал призори вчера, е разбила фасадата на заведението. Собственикът на нощния клуб е заявил, че няма конфликти с никого и че не подозира кой може да е поставил взривното устройство.
На място са пристигнали сапьори. Кипърските власти продължават разследването, като разглеждат версия за възможно професионално съперничество.
Аргирос е бил информиран за случилото се, като се очаква да осъществи планираното си участие тази вечер, ако в крайна сметка собствениците на заведението получат разрешение от кипърските власти.
