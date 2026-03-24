Взрив пред нощен клуб в Никозия часове преди участие на Константинос Аргирос

Взривно устройство е избухнало пред популярен нощен клуб в Никозия часове преди участие на гръцкия певец Константинос Аргирос, предаде lefimerida.gr.

Ударната вълна от силния взрив, станал призори вчера, е разбила фасадата на заведението. Собственикът на нощния клуб е заявил, че няма конфликти с никого и че не подозира кой може да е поставил взривното устройство.

На място са пристигнали сапьори. Кипърските власти продължават разследването, като разглеждат версия за възможно професионално съперничество.

Аргирос е бил информиран за случилото се, като се очаква да осъществи планираното си участие тази вечер, ако в крайна сметка собствениците на заведението получат разрешение от кипърските власти.

