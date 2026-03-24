АПИ налива милиони държавни пари в невидима "пътна помощ"

Служители и собственици на фирми от сектор "Пътна помощ" излязоха на масов протест и затрудниха сериозно движението на входа на София. Недоволните се събраха на булевард "Цариградско шосе" край разклона за село Герман, за да поискат сметка от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за безпрецедентно източване на държавния бюджет чрез фиктивни услуги и незаконно наложен монопол в бранша.

Скандалът "Безпътна помощ"

Конкретният повод за недоволството е разследването на фондация "Антикорупционен фонд", озаглавено "Безпътна помощ". Според изнесените данни държавата плаща милиони левове всеки месец за денонощна и "безплатна" пътна помощ – услуга, за която никой шофьор у нас не подозира и за която няма нито една информационна табела по пътищата.

По думите на организатора на протеста Енчо Андонов пред журналисти, разследването на неправителствената организация „съдържа данни за източване на средства от държавния бюджет чрез дейности, свързани с пътна помощ“. Дейността се изпълнява чрез съмнително превъзлагане, без изрична обществена поръчка, на една единствена частна фирма – "Юнит Асист".

Монопол и институционално мълчание

Участниците в днешната демонстрация издигнаха плакати с красноречиви надписи като „Една фирма изпълнява всичко – кой разпореди това безобразие“ и „АПИ, МВР, Автомагистрали = Корупция“.

Протестиращите настояват Министерството на регионалното развитие и благоустройството, АПИ и държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД най-после да дадат публични обяснения за ликвидираната конкуренция в сектора и нулевия контрол върху харченето на парите на данъкоплатците. От Антикорупционния фонд повдигнаха и други тежки въпроси в социалните мрежи, насочени директно към полицията.

„Издавани ли са разпореждания към служители на Пътна полиция и АПИ да не допускат други пътни помощи освен представители на „Юнит Асист“ при аварии?“, попитаха от организацията, подчертавайки, че до момента отговорните институции предпочитат гузно да мълчат.

Браншът е изправен пред фалит

Наложеният от държавата монопол на практика унищожава малкия и среден бизнес, като обрича стотици фирми от сектора на сигурен фалит. Днешната демонстрация беше съгласувана със Столична община и премина при засилено полицейско присъствие, като блокадата продължи до ранния следобед. Ако държавата продължи да си затваря очите, представителите на бизнеса са в готовност за нови, още по-мащабни стачни действия.