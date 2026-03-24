  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +9
Варна: +7 / +11
Сандански: +10 / +12
Русе: +8 / +13
Добрич: +5 / +10
Видин: +11 / +15
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +6 / +10
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +7 / +8

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като шеф на БОК

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

С решение от 23 март Агенцията по вписванията е отказала да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет.

Припомняме, че спортната легенда подаде оставка и обяви намерението си да се включи в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив. Търговският регистър обаче не е приел оставката поради липса на необходимите документи.

Костадинова има право да обжалва решението в 7-дневен срок.

Казусът с БОК продължава повече от година след Общото събрание, на което Весела Лечева беше избрана за нов председател. Последваха редица жалби, като досега четири съдебни състава са се произнесли в нейна полза. Лечева вече съобщи, че част от жалбите са били оттеглени.

#Стефка Костадинова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?