Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като шеф на БОК
С решение от 23 март Агенцията по вписванията е отказала да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет.
Припомняме, че спортната легенда подаде оставка и обяви намерението си да се включи в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив. Търговският регистър обаче не е приел оставката поради липса на необходимите документи.
Костадинова има право да обжалва решението в 7-дневен срок.
Казусът с БОК продължава повече от година след Общото събрание, на което Весела Лечева беше избрана за нов председател. Последваха редица жалби, като досега четири съдебни състава са се произнесли в нейна полза. Лечева вече съобщи, че част от жалбите са били оттеглени.
Още по темата:
- » Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
- » Стефка Костадинова ще участва в парламентарните избори от името на ДПС, напуска БОК
- » МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина
