Спряха съдебното дело срещу кмета на Варна

Варненският окръжен съд спря наказателното производство срещу кмета на морската столица Благомир Коцев и още четирима души, обвинени в корупция. Магистратите замразиха мегаделото, тъй като двама от съобвиняемите – общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, се впускат в битката за народни представители в 52-рото Народно събрание.

Процесът ще остане на трупчета до официалното обявяване на резултатите от предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Кандидатски имунитет

Участието на Стефанов и Кателиев в предизборната кампания им осигурява временна защита от наказателно преследване, което задължава съда процедурно да спре делото спрямо всички подсъдими. До възобновяването на процеса след вота, петимата обвиняеми остават с досегашните си мерки за неотклонение.

Срещу организираната група, в която влизат още пиар експерт и бизнесмен, са повдигнати обвинения за общо 12 престъпления.

Пет месеца зад решетките

Благомир Коцев беше показно арестуван през лятото на 2025 година след мащабна акция на антикорупционната комисия. Разследването го посочи като ключова фигура в схема за корупционни практики в местната власт.

Кметът прекара близо пет месеца в ареста, преди магистратите да смекчат позицията си. В края на ноември миналата година той излезе на свобода, след като плати внушителна парична гаранция в размер на 200 000 лева. Останалите участници в групата също са на свобода срещу сериозни финансови гаранции, потвърдени от съда.