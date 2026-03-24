Световната купа по художествена гимнастика в София: Кога и къде да гледаме родните грации

София отново ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в световната художествена гимнастика – Световната купа, която ще събере водещите грации от целия свят. Българските състезателки ще имат възможност да се представят пред родна публика и да демонстрират уменията си на международно ниво.



Състезанието ще се проведе от 28 до 30 март, като през тези три дни ще се изиграят квалификации, индивидуални и ансамблови състезания, както и церемонията по награждаването на победителите.

В колко часа започва Световната купа по художествена гимнастика?

Турнирът ще се проведе в Арена 8888 в столицата, а градът отново се превръща в център на художествената гимнастика. Българските грации ще се борят за отличия пред родна публика, а състезанието ще привлече вниманието на фенове и медии от целия свят. Откриването на Световната купа е насрочено за събота, 28 март, от 13:30 ч.

Коя телевизия ще излъчва състезанието?

Световната купа ще може да се наблюдава и на живо по телевизията. Всички квалификации и официалната церемония по награждаването ще бъдат излъчвани по NOVA и NOVA SPORT, така че зрителите могат да следят всяко изпълнение в реално време.

Ансамбъл по художестевна гимнастика

Тази година състезанието има допълнителна стойност, тъй като е част от олимпийската квалификация за Летните игри в Лос Анджелис през 2028 г. Всяко изпълнение ще носи точки, престиж и възможност за класиране към Олимпиадата, което прави надпреварата още по-значима за българските грации.