Достъпът на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) до чувствителни документи на ЕС породи опасения сред дипломати и законодатели относно потенциалното изтичане на поверителни дискусии към Москва, съобщава POLITICO, позовавайки се на няколко дипломати от ЕС и германски депутати. Базата данни, достъпна за парламентаристите от Бундестага, включително членовете на AfD, съдържа хиляди документи на ЕС, включително подробни бележки от заседания на посланици, на които страните координират позиции по геополитически въпроси, като финансирането на Украйна с блокирани руски активи.

Депутатът от Зелените Антон Хофрайтер, председател на Комисията по европейските въпроси в Бундестага, отбеляза, че подозренията за изтичане на информация от AfD към Русия или Китай влияят върху начина, по който се провеждат чувствителните обсъждания. Дипломатите действат предпазливо, като някои провеждат по-малки срещи заради опасения, че „по-малко лоялни“ държави или актьори могат да предават информация на Москва. Докато Унгария бе обвинена от медиите, че е споделяла поверителни дискусии на лидерите на ЕС с Русия – обвинение, което външният министър на страната отрече – достъпът на AfD до базата данни се възприема от някои като „пробив с форма на Путин“ в мерките за сигурност на ЕС. Дипломатите подчертават, че в рамките на форуми с всички 27 държави-членки чувствителна информация не може да се споделя толкова свободно, колкото в по-малки, доверени кръгове.

AfD отрича изтичане на информация към чужди сили и нарича такива обвинения „безпочвени“. Въпреки това откритият достъп на партията до EuDoX – система, управлявана от Бундестага и съдържаща около 25 000 ограничени документа на ЕС годишно – остава противоречив. Платформата е проектирана да позволи на депутатите и сътрудниците им да следят дейността на правителството – мярка срещу неконтролирана изпълнителна власт – но някои законодатели предупреждават, че връзките на AfD с Русия, включително пътувания до Москва, възприемане на руската пропаганда и взаимодействие с руското посолство, увеличават риска за сигурността. Критиците отбелязват, че този достъп може да разкрие информация за доставки на западни оръжия за Украйна, местни системи за защита от дронове и руски хибридни операции в Балтийско море.

Центристки депутати от Германия, включително Роланд Тейс от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, описват управлението на чувствителните данни от AfD като тревожно. Предишни обвинения сочеха, че партията използва парламентарни запитвания, за да събира информация от интерес за Кремъл, въпреки че ръководството отрича тези твърдения. В началото на 2025 г. бивш сътрудник на евродепутат от AfD, Максимилиан Крах, бе осъден за шпионаж в полза на Китай. В отговор администрацията на Бундестага предприе мерки миналата година за ограничаване на достъпа на определени сътрудници на AfD до парламентарните сгради и ИТ системите.

Междувременно се появиха отделни опасения относно Унгария. Външният министър Питер Сийярто потвърди редовни контакти с руския външен министър Сергей Лавров, след новините за обмяна на информация с Москва , които той определи като „фалшиви новини“. Сийярто обясни, че обсъждането на въпроси, свързани с ЕС, включително енергетика, автомобилостроене и сигурност, с партньори извън блока е част от рутинната дипломация. Той подчерта, че не се обменят класифицирани министерски тайни и отбеляза, че министрите обикновено носят телефони на срещите. Министърът посочи, че е имал обширни контакти с множество международни партньори, включително САЩ, Турция, Израел и Сърбия, преди и след заседанията на Съвета на ЕС.

Потвърждението на Сийярто идва на фона на засилено политическо напрежение преди парламентарните избори в Унгария, като управляващата партия „Фидес“ на премиера Виктор Орбан се изправя пред силно предизвикателство от опозиционния лидер Питер Маджар. Унгария остава една от малкото държави-членки на ЕС с постоянни близки връзки с Москва и продължава да внася значителни обеми руски изкопаеми горива, въпреки усилията на ЕС за намаляване на зависимостта. От февруари 2022 г. Сийярто е посетил Москва шестнадесет пъти, включително среща с президента Владимир Путин на 4 март, което подчертава устойчивите връзки на Будапеща с Кремъл.