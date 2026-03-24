Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот

Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот
От Министерството на електронното управление (МЕУ) съобщиха, че започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящите избори на 19 април. За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – МЕУ, Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ), са предоставени 10 машини от Централната избирателна комисия.

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ. Актуализираната методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ.

„За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация“, съобщи в понеделник служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.

