Керемедчиев: Иранският режим ще се защитава до последна капка кръв

Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира решението на Доналд Тръмп за петдневно примирие и отказът му да бомбардира електропреносната система на Иран.

По думите на Керемедчиев това решение е типично за Тръмп, за който е характерно залитането в крайности. “В момента са спрени ударите срещу електропреносната мрежа на Иран, но не и по другите военни обекти. Нападенията от САЩ и Израел продължават, Иран отговаря с ракети към Израел", добави бившият зам.-министър.

Керемедчиев подчерта, че 90% от електричеството в Иран идва от газови централи и ако те бъдат ударени, това ще доведе до колапс в иранската икономика. Той е на мнение, че основната цел е “икономическо задушаване” на Иран.

"Това ще доведе до сериозна ескалация на ответния удар на Иран. Техните възможности за удари продължават да бъдат големи. Много е вероятно да пострадат държавите в Персийския залив", предупреди Керемедчиев в предаването “България сутрин”.

Експертът е на мнение, че в момента в Иран текат процеси за определяна на зони за влияние. И добави - Моджтаба Хаменей досега не се е появявал, не е ясно какво е неговото състояние, а това води до показване на слабост от самия режим.

Пред Bulgaria ON AIR Кремедчиев прогнозира, че по всяка вероятност ще започнат преговори с посредничеството на Пакистан и Турция.

"Ако се удари газовата и електроразпределителна система на Иран и Иран отговори с удар по обезсоляване на водата, може да доведе до включване на държавите от Персийския залив в ударите", посочи Керемедчиев и добави, че Саудитска Арабия е в пълното си право да поиска Пакистан да се включи в защита на държавата.

"Иранският режим ще се защитава до последна капка кръв. В Иран има между 7 и 10% фанатизирани последователи на ученията на аятолах Хаменей. Това са 9-10 млн. иранци - радикални поддръжници на режима", заяви експертът.

Според него Ормузкият проток няма да бъде отворен, а това е самоубийствен акт на Иран.

"Иран може да нанесе мащабни удари върху енергийната инфраструктура на държавите от Персийския залив. Въздушното пространство ще бъде затворено, може да се стигне до цивилни жертви", каза Керемедчиев.

"САЩ искат да се концентрират върху унищожаване на възможностите на Иран да прави нападения от брега. Искат помощ от кораби, които да ескортират търговските кораби. Трябва да има военна техника, която да обхваща ракетите", допълни експертът.

Според Кемердчиев берем голям срам от действията на държавата относно решението за Съвета за мир. “Подписът на Желязков е без стойност, докато документът не бъде ратифициран от Народното събрание”, категоричен е Керемедчиев.