Седмица на оралното здраве: FOREO с до 30% допълнителна отстъпка на колекцията ISSA™

Усмивката е сред първите неща, които хората забелязват, а редица изследвания показват, че добрата орална хигиена има пряко значение не само за външния вид, но и за общото здравословно състояние. Световната седмица на оралното здраве, която тази година се отбелязва в периода 20–26 март, насочва вниманието към превенцията и изграждането на устойчиви навици за грижа за устната кухина.

По повод инициативата, шведският beauty-tech бранд FOREO акцентира върху серията си ISSA™ – звукови четки за зъби, разработени като част от т.нар. 7-минутна Swedish Beauty Routine. Продуктите комбинират патентована звукова технология и хибриден дизайн от медицински силикон, който е по-хигиеничен и устойчив на натрупване на бактерии в сравнение с традиционните найлонови власинки.

Защо ISSA™ 4 се откроява сред останалите четки за зъби на пазара?



Според данни на компанията, четките от серията ISSA™ премахват с до 30% повече плака в сравнение с обикновените ръчни четки, като същевременно щадят венците. Клинични проучвания сочат и 140% подобрение на оралната хигиена само за един месец при редовна употреба.

Сред основните характеристики на модела ISSA™ 4 са:

до една година работа с едно зареждане ;

; три режима на почистване – Deep Clean, Whitening и Sensitive;

– Deep Clean, Whitening и Sensitive; хибридна глава, съчетаваща силиконови и PBT власинки;

изработка от 100% медицински силикон, подходящ и за чувствителни венци.

Модели, съобразени с различните възрастови групи

Серията ISSA™ включва решения за цялото семейство:

ISSA™ 4 Plus – с интелигентна технология AI Pressure Adapt, която се адаптира към натиска и навиците на потребителя;

– с интелигентна технология AI Pressure Adapt, която се адаптира към натиска и навиците на потребителя; ISSA™ Baby – предназначена за деца от 0 до 3 години, с интерактивни светлинни индикатори и двустранна глава за венци и първи зъбки;

– предназначена за деца от 0 до 3 години, с интерактивни светлинни индикатори и двустранна глава за венци и първи зъбки; ISSA™ Kids – за деца от 5 до 12 години, с вграден таймер и помощни сигнали за правилно почистване.



Специални условия по повод инициативата



Историята зад ISSA™

По време на семейна ваканция на хърватския остров Вис, основателят и главен директор по иновации на FOREO, Филип Седич, забелязъл един прост, но показателен проблем: власинките на четките за зъби на децата му оставали мокри дълго след употреба, създавайки идеална среда за разпространение на бактерии. Това наблюдение го вдъхновило да преразгледа грижата за устната кухина от самото начало.

Резултатът е ISSA™, първата в света звукова четка за зъби от силикон. Като заменя традиционните найлонови власинки с медицински силикон, ISSA изсъхва по-бързо, устоява на разпространението на бактерии и осигурява по-хигиенично почистване.