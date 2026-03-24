Николай Денков: Готови сме да сменим Висшия съдебен съвет заедно с Румен Радев

Коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) инициира законови промени, според които съдиите и прокурорите ще покриват лично част от наложените финансови санкции при осъдителни присъди срещу страната ни в Европейския съд по правата на човека. Това обяви съпредседателят на формацията Николай Денков в ефира на "NOVA" тази сутрин.

Мярката е част от пакет антикорупционни инициативи на партията преди предстоящите избори. Сред останалите предложения са въвеждане на есемес известяване за пациентите при плащания от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и запазване на сегашните данъчни ставки за бизнеса, но с повишаване на прага за регистрация по ДДС.

Общи действия с президента

Въпреки отправените критики към държавния глава Румен Радев относно липсата на позиция за търговете за лекарства, Николай Денков заяви готовност за съвместни действия с президентската институция. Целта е да се постигне мнозинство от 160 гласа в парламента за подмяна на съставите на ключови органи в съдебната система.

"Искаме Радев да каже кои са лицата на корупцията и как ще я преборим. Готови сме с него да гласуваме за нови състави на Инспектората и ВСС", заяви Николай Денков, цитиран от "NOVA".

Според него системата е напълно блокирана и е недопустимо магистрати с изтекъл мандат да продължават да заемат постовете си.

Лична цена в политиката

Представителят на ПП-ДБ коментира и съдебните процеси срещу фигури от коалицията, като ги обвърза с политическата им дейност. Той припомни, че съпредседателят Кирил Петков и Лена Бориславова водят дела, а кметът на Варна Благомир Коцев прекара няколко месеца в ареста през миналата година.

"Това показва, че през всички години сме се борили основно срещу корупцията и си плащаме цената", посочи Николай Денков в своето телевизионно участие.

Потенциално партньорство с БСП

Относно бъдещите конфигурации в следващото Народно събрание, съпредседателят на ПП-ДБ допусна възможността за диалог с новия лидер на БСП Крум Зарков. Според Денков, ако социалистите влязат в парламента, Зарков ще бъде възможен вариант за обсъждане на общи приоритети заради доказаните си принципи.